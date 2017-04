Leonard eltüntette a repcsit, mint a Bermuda-háromszög! (Interjú)

Ha találkozol vele, ne repülővel, és ne is Ferrarival menj, mert nem lesz mivel hazajönnöd. A dunaszerdahelyi Farkas Leonard legújabb trükkje egészen nagyszabású. Egy kisrepülőgép vált kámforrá egy hangárban. Azt hihetnénk, hogy vágásról van szó, de ő állítja, hogy rosszul hisszük. Akkor jó napot, találgassatok, mi beszélgettünk egy cseppet.

Mikor és mi adta az ötletet, hogy eltüntetsz egy röpcsit? Szívatni akarsz valakit? :-)

Már régóta terveztem, hogy egyszer eltüntetek egy repülőt, csak hát a dolog váratott egy kicsit magára, mert rengeteg munkát és energiát igényel, hogy ilyesmi megvalósulhasson.

Nem szeretnék senkit sem szívatni, csupán a szórakozás kedvéért csinálom. Hogy az embereket ki tudjam mozdítani egy kicsit a hétköznapokból, és valami olyat mutathassak nekik, amire azt mondják: wow!

Leszögezném, hogy az április 1-én történt megosztás nem volt szándékos! :-)

Hol valósult meg, és tulajdonképpen hány ember ismeri a titoknak legalább egy puzzle-darabkáját?

A trükköt egy szlovákiai repülőtéren egy hangárban mutattuk be, a megoldását pedig csupán néhány ember ismeri. Gondoltam arra is, hogy a szabad ég alatt megcsinálom, szemtanúk nélkül, de akkor mindjárt úgy reagáltak volna, hogy a gép elrepült, vagy kameratrükköt alkalmaztunk. Azt is mondták már, hogy biztos papírból van vagy odavetítettük, pedig ilyesmiről szó sincs. A videó vágatlan, és igazi repülő szerepel benne.

Kik a társaid és hogyan szerepel a videó?

24 óra leforgása alatt már mintegy 200 ezer ember látta az egyes közösségi oldalakon, ami szerintem eszméletlen!

Akik pedig szerepeltek benne, és az élmény részesei lehettek, nem mások, mint a Felvidék Szépe döntősei, továbbá Barthalos Andrea, a korábbi második helyezett és Miss Grand International, valamint az egyik legnevesebb magyar youtuber, Abosi Barni, akit közel negyedmillióan követnek.

Miből áll a felkészülés egy ilyen nagyszabású trükkre? Mi az első lépése annak, hogy végül eltüntess egy repülőt?

Egy ilyen trükk nagyon aprólékos felkészülést igényel, hiszen nagyon kis dolgokból épül fel. Mindenre oda kell figyelnem, hogy a néző azt lássa, amit én láttatni szeretnénk.

Egy ilyen nagyszabású trükk mit jelent a szakmában? Van még ennél bonyolultabb?

A szakmában teljesen mások az elvárások, ez tulajdonképpen azon kívüli és nagyon bonyolult. Természetesen van még ennél is nehezebb mutatvány, de a közeljövőben megpróbálom ezt tovább fokozni.

A bűvészkedésen kívül hogy telik az időd, mivel foglalkozol még mostanság?

A színészkedés felé is kacsintgatok, filmekben, reklámfilmekben fogok szerepelni. A Paraméter pedig elsőként kaphat majd beszámolót a Cannes-i élményeimről. Vendégként ugyanis részt veszek a filmfesztiválon.

