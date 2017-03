Lesz újabb referendum Skócia függetlenségéről

Nicola Sturgeon a kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) tavaszi kongresszusán felszólalva kijelentette: nem szabad megengedni, hogy "a katasztrofális kemény Brexitre törekvő" konzervatív párti brit kormány "kirángassa Skóciát Európából".

A skót kormányfő a "kemény Brexit" kifejezéssel arra utalt, hogy a brit kormány nemcsak az Európai Unióból, hanem az EU egységes belső piacáról is ki akar vonulni.

Az északkelet-skóciai Aberdeen városában rendezett SNP-kongresszuson Nicola Sturgeon kijelentette: Skóciának minden adottsága megvan ahhoz, hogy csatlakozhasson a független országok családjához.

Megerősítette: kormánya a jövő héten hivatalosan felkéri a skót parlamentet annak kimondására, hogy a skót népnek joga van dönteni saját jövőjéről

Nicola Sturgeon már a hét elején is jelezte, hogy a jövő héten felhatalmazást kér a skót parlamenttől a függetlenségi népszavazás kiírásához szükséges lépések megtételére.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, amelyen az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel. A brit EU-tagságról rendezett tavalyi népszavazáson a skótok 62 százaléka a bennmaradásra voksolt, de országos átlagban így is a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe.

Sturgeon a népszavazás óta több nyilatkozatában is közölte: Skócia nem fogadja el, hogy akarata ellenére "kirángassák" az Európai Unióból és az EU egységes belső piacáról.

Az SNP szombati kongresszusán Nicola Sturgeon kijelentette: kormánya olyan időpontban kívánja megrendezni az újabb függetlenségi népszavazást, amikor már tudható, hogy az Egyesült Királyság milyen feltételekkel hagyhatja el az Európai Uniót, de nem túl későn ahhoz, hogy Skócia "más utat választhasson".

Sturgeon e héten meghirdetett menetrendje szerint ha a skót parlament megszavazza az új népszavazást, azt legkorábban 2018 őszén, legkésőbb 2019 tavaszáig mindenképpen meg kellene tartani.

A szombati SNP-kongresszuson a skót kormányfő kijelentette: ha a skót parlament többségi szavazással jóváhagyja ezt a tervet, attól fogva az újabb függetlenségi népszavazás már nem csak az ő személyes javaslata vagy az SNP indítványa lesz, hanem a demokratikusan választott skót törvényhozás kinyilvánított akarata, és Theresa May brit miniszterelnöknek "ezzel tisztában kell lennie".

Theresa May azonban már közvetlenül a szombati SNP-kongresszus előtt, a Konzervatív Párt pénteken Walesben rendezett tavaszi konferenciáján közölte, hogy "nincs most itt az ideje" az újabb skóciai referendumnak, mivel jelenleg minden energiát az Európai Unióval folytatandó tárgyalássorozatra kell összpontosítani. May szerint ha ezzel egy időben a skóciai népszavazással is foglalkozni kellene, az rontaná az esélyeit egy olyan megállapodás elérésének az EU-val, amely Skócia számára is kedvező.

A brit miniszterelnök arról viszont nem szólt, hogy később, az EU-tárgyalások után hozzájárulna-e a skóciai függetlenségi népszavazás kiírásához.

A Skót Nemzeti Párt szombati kongresszusán Nicola Sturgeon kijelentette: ha Skócia függetlenné válik, feltételek nélkül garantálná az ott élő külföldi EU-állampolgárok tartózkodási jogosultságait. A skót kormányfő szerint Skócia megtiszteltetésnek tekinti, hogy a külföldi EU-országokból érkező munkavállalók "Skóciát választották hazájuknak".

Sturgeon "védhetetlennek" nevezte, hogy a brit kormány nem hajlandó ugyanezt a garanciát az egész országra érvényes módon megadni az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgároknak.

London is jelezte szándékát a külföldi EU-munkavállalók jelenlegi jogosultságainak garantálására, hivatalos álláspontja ugyanakkor az, hogy erről a kilépési tárgyalásokon kell megállapodásra jutni, viszonossági alapon, vagyis úgy, hogy az EU-ban maradó 27 ország is garantálja az ott élő britek jogait.

Nicola Sturgeon szombati felszólalásában Skóciába hívta az Egyesült Királyság más országrészeiből is azokat, akiket "szintén elborzaszt a brit kormány Brexit-politikája". "Skócia nincs tele, várja a tehetséges embereket és a befektetéseket az Egyesült Királyság minden részéből" - mondta a skót kormányfő a küldöttek hatalmas ovációja közepette.

(MTI)