Letekerték az első Csilizközi kerékpártúrát

Így volt ez az első Csilizközi kerékpártúrán is, ahol az előregisztráció alapján valamivel több mint negyven kerékpárosra vártak, ám a helyszínen is számos versenyző jelentkezett. A szervező, Illés Attila elmondta, próbálták úgy megszervezni a túrát, hogy annak időpontja ne keresztezze a környék egy hasonló akcióját se. „Néhány kerékpárversenyen részt vettünk már a feleségemmel az elmúlt években és arra gondoltunk, hogy községünknek, illetve a térségnek is szerveznénk egyet. Pár évig érlelődött bennünk az ötlet, majd idén sikerült is megvalósítani” – meséli Attila.

A jelentkezők nem csak a közvetlen környékről neveztek, ugyanis akad, aki Csallóköztárnokról jött, van aki Izsáról, de magyarországi vendégek is érkeztek Bábolnáról. A szervezők négy távot és útvonalat határoztak meg, mégpedig a Mini-t, ami 12 kilométer hosszú és a legkisebbeknek való leginkább a Csiliznyárad–Szap–Medve–Szap–Csiliznyárad útvonalon. A másik, a Family valamivel hosszabb, 20 kilométeres, amely a Csiliznyárad–Szap–Medve–Balony–Csilizpatas–Csiliznyárad útvonalat járja be.

A harmadik útvonal a Classic nevet kapta, hiszen a 42 kilométeres távot a versenyzők, ahogy az előző kettőt is, aszfaltozott úton tehetik meg, mégpedig a Csiliznyárad–Szap–Csicsó–Kulcsod–Csilizradvány–Csilizpatas–Csiliznyárad útvonalon. Talán a legnagyobb kihívás a versenyzők számára minden hasonló rendezvényen az MTB elnevezésű kategória, mely Csiliznyáradon és környékén volt kijelölve, ám 80 százaléka nem aszfaltozott úton vezetett. Erre a szakaszra nem csak jó bringa kellett, de kitartás és gyakorlat is.

Az ebéd utáni eredményhirdetésen a legjobb időt tekert bringásoknak érem is járt. A Classic távon a férfiak kategóriájában az izsai Szomolai István (1:16:03) bizonyult a leggyorsabbnak, a nők közül a bábolnai Leányvári Erika (1:35:05), a „senior”-ok közül pedig Leányvári József (1:23:40) lett az első befutó. A Mini távon az ifi fiúk közül a csiliznyáradi Nagy Botond (0:34:40), a lányok közül pedig a szintén csiliznyáradi Nagy Zsóka (0:47:31) ért elsőként célba. A Family távon a junior fiúkat a szapi Horváth Patrik (1:16:12), a nőket a balonyi Földes Gyöngyi (0:51:54), a férfiakat a dunaszerdahelyi Dobos Attila (0:45:05), a szeniorokat pedig a csiliznyáradi Simon Barnabás (2:09:00) képviselte a legjobb idővel. A talán legnagyobb megpróbáltatást jelentő szakaszon, az MTB-n a férfiak közül a komáromi Buga Fridrich (1:46:15) bizonyult a legjobbnak, a szeniorok becsületét pedig ezen a távon a nagymegyeri Molnár László (1:37:52) védte meg.

A szervezők elárulták, jövőre ismét szeretnék megrendezni a kerékpártúrát, ám az időpont még változhat. Az első évadon összesen 47-en indultak a túrán.

(alsa)