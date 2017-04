Lex CEU – Az unió nekiront Magyarországnak?

A napilap információi szerint a Bizottság a jövő héten a napirendjére tűzi a lex CEU-t, és komoly esély van rá, hogy hivatalos figyelmeztető levél kiküldésével jelzi: az uniós jog megsértését észleli a jogszabályban.

A Bizottság környezetéből származó információt megerősítette Jávor Benedek, a magyarországi Párbeszéd EP-képviselője: A biztosi kollégium az európai szerződések (tágabban értelmezve az uniós joganyag) őrének szerepkörében várhatóan a szolgáltatás, illetve vállalkozás jogának szabadsága felől közelítve készül elemezni a magyar jogszabályt. Azaz nem oktatásügyi kérdés felől, mivel erre nem terjed ki az EB hatásköre. Állítólag vannak olyan korábbi bizottsági döntések, amelyek az egyetemek működésére is érvényesnek tekintik az említett jogokat.

Most úgy tűnik, Orbán a CEU-ügyével falba ütközött, vagyis ebben a kérdésben a tagállamok egységes fellépése nyomán egyértelmű bizottsági akarattal találja szemben magát – fogalmazott Jávor. Más forrásból a lap úgy értesült, hogy a magyar kormány is a korábbiaknál határozottabb ellenállásra számít, és a más alkalmakkor bevált módszert elővéve ismét Németország jóindulatát igyekszik megnyerni az uniós álláspont felpuhításához. Ennek része lehet az is, hogy a kereskedelmi cégeket megsarcoló, többségében német vállalkozásokat érintő törvényjavaslat ügyében váratlanul és magyarázat nélkül visszavonulót fújt.

Népszava/para