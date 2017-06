Lexa-dosszié: Szorulhat a hurok az egykor maffiaállamot igazgató exfőkém nyaka körül

Most, legutoljára Mexikóból érkezett haza, és a sajtónak rögtön ki is jelentette, nem fél a közkegyelem eltörlésétől. Bátor ember ő. Vakmerő.

Amit legutóbb június elején demonstrált, amikor színpadiasan, önként leadta az útlevelét a bíróságon, bizonyítandó, nem, nem és nem megy innen el. Fenemód ismerheti a szlovákiai viszonyokat, hogy nem tart attól, a haja szála görbülhetne a – leírni is fura – 22 évvel ezelőtti események miatt.

De ki ez az ember? Milyen háttérrel rendelkezik? Mivel foglalkozik, ha éppen nem az ellenfele csemetéi elhurcolásának terveit szövi? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a válaszokat az alábbi összefoglalóban.

A Robert Ficónál alig három évvel idősebb, még most is csak 55 esztendős Ivan Lexa rakétagyorsasággal robbant be a nagypolitikába.