Lezuhant egy helikopter New York-ban

Eric Phillips szerint a helikopter olyan típus volt, amelyet turisztikai cégek használnak előszeretettel. A baleset a New York-i polgármesteri rezidencia, Gracie Mansion közelében történt. Mint írta, egy kisebb armada mentőhajó kutat a túlélők után.

A Twitteren közzétett egyik videón egy piros színű helikopter látható, ahogy a víznek csapódik, majd oldalára borul, miközben rotorjai a vizet verdesik.

