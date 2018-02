Lezuhant egy orosz utasszállító repülőgép Moszkva közelében, 71 ember meghalt!

A repülőgép a helyszínen készült videofelvételek tanúsága szerint darabokra tört.

Az An-148-as gép, amely az Urál hegységtől délre fekvő Orszkba indult, a főváros domogyedovói repülőteréről való felszállás után néhány perccel tűnt el a radarok képernyőiről. Fedélzetén 65 utas és hatfőnyi személyzet tartózkodott.

The great circle distance between Moscow (DME) and Orsk (OSW) is 1,448 km. Avarage flight time for flight #6W703 is 2h 11 min. pic.twitter.com/CJ7Pc1mmuh