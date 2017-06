Liftes fantom garázdálkodik a somorjai lakóházakban!

Az ismeretlen tettes már három olyan új felvonót is tönkretett, amit idén februárban és áprilisban üzemeltek be. A rongáló állítólag a gyorsulást szabályozó modult vonta ki a forgalomból. Emellett a veremajtót is nyitva hagyta, így bárki lezuhanhatott volna a liftaknába.

2015-ben a rendőrség már foglalkozott hasonló esettel: akkor Pozsonyban és Somorján megközelítőleg 50 felvonót rongáltak meg.

samorincan.sk