A linkek milyen módon befolyásolják a Google helyezésünket?

Bár a linkek megítélése sokat változott az elmúlt években, ma is kimondhatjuk, hogy a linkhálózat nagy jelentőséggel bír.

Miért fontosak a linkek?

Mert a keresők, és itt elsősorban természetesen a Google-re gondolok, a linkhálózatban történő elterjedtség alapján képes megítélni egy weboldal használhatóságát.

Az alapkoncepció szerint ugyanis egy weboldal akkor bizonyul hasznosnak, ha sokan hivatkoznak annak tartalmára. Erre a feltevésre épült anno a PageRank algoritmus, mely ma is részét képezi a kereső működésének, tudtuk meg Evenich Andrástól.

Szükség van a linképítésre?

Az alapfelvetés, miszerint a jó tartalmakra sokan hivatkoznak, kissé sántít, ugyanis, lehet hasznos tartalma egy most publikált weboldalnak is. Egy induló site azonban ritkán rendelkezik linkhálózattal.

A linképítés tehát szükségszerű része a SEO-nak még akkor is, ha ezt a Google nem szeretné. Tudni kell, hogy a linkek mesterséges terjesztését a Google nem támogatja, azonban ma már belátják ők is, hogy valamilyen szinten ez szükséges.

Linképítési technikák

A linképítési technikák sokféle megoldást nyújtanak a kezdeti időszak nehézségeinek leküzdésére. Ha egy tartalom tényleg jó, akkor arra természetes módon is hivatkozhatnak majd rá, azonban a folyamatot valamilyen módon el kell indítani. Erre különböző módszerek állnak rendelkezésre.

Fórumok és hozzászólások

Habár a keresőoptimalizálás szempontjából nincs akkora jelentősége egy fórumbejegyzésben elhelyezett linknek, mint a későbbi esetekben, a kezdőstratégia részeként igenis hasznos lehet. Ebben a módszerben kapunk ugyan egy hivatkozást is az adott oldalról, de valódi ereje inkább abban rejlik, hogy egy releváns tartalommal bíró oldalon a mi írásunk iránt érdeklődő közönséget is elérhetünk. Megfelelő körülmények között ez már a természetes linkterjedés alapja is lehet.

Vendégbejegyzések

Főként blogoknál találkozunk ezzel a módszerrel, mely végtelenül egyszerű, de annál több munkával járhat. A szisztéma egyszerű: keress olyan blogokat amelyek hasznos linkpartnerek lehetnek, vedd fel a kapcsolatot a bloggerrel aki vezeti azt, majd ajánlj fel neki egy bejegyzést, amiben elhelyezhetsz egy hivatkozást.

Egyszerűnek tűnő módszer, ami sok munkával jár. Az eredmények azonban magukért beszélnek.

Linkkatalógusok

Nem ajánlott módszer. A korábbi Pingvin 2.0-s algoritmusfrissítés ezt a módszert gyakorlatilag lehetetlenné tette. Vannak, nagyobb katalógusok ahol még érdemes lehet közzétenni hivatkozásokat, azonban ennek a területnek már egyértelműen leáldozóban van.

Megjelenés híroldalakon

A híroldalaknak általában nagy közönségük van. Ha egy aktualitás mellett megjelenhet a nevünk egy az oldalunkra mutató hivatkozással, az minden esetben hasznunkra válhat.

Más technikák

A linképítés kreatív munka. Gyakorlatilag sokkal több technika létezik annál, amit itt felsoroltunk, így a teljesség igénye nélkül kell erre a felsorolásra tekinteni.

Hogyan végezzünk linképítést?

Kampányszerűen! A linképítés nehéz munka, ami sokat kivesz a tapasztalatlan linképítőből. Tervezzük meg a folyamatot, majd hajtsuk létre a szükséges lépéseket. Ezzel csökkentjük az esélyét annak, hogy kárba vész a munkánk.

Kép forrás: moz.com

Forrás: kulcsszo.hu