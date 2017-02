A Liverpool FC megszakította a kapcsolatot a The Sun című lappal

A Liverpool FC labdarúgóklub minden kapcsolatot megszakított a The Sun című angol napilappal.

Az egyik legtekintélyesebb angol bulvárlap pénteken jelentette be, hogy munkatársai nem léphetnek be a klub stadionjába és edzőközpontjába, tehát nem lehetnek ott a mérkőzéseken és a sajtótájékoztatókon, illetve a Liverpool FC edzői és játékosai nem nyilatkoznak az újságíróiknak.

A szigorú döntés hátterében a Hillsborough-tragédia áll. Az angol labdarúgás történetének legsúlyosabb tömegkatasztrófájában, a Liverpool és a Nottingham Forest 1989. április 15-i FA Kupa-elődöntőjén 96 szurkoló halt meg, és több mint hétszázan megsérültek.

A rendőrség később azt állította, hogy a részeg drukkerek okozták a tragédiát, a The Sun pedig "Az igazság" címmel közölt cikket, amelyben szintén azt közölte, hogy a szurkolók támadták meg a rendfenntartókat.

Az áldozatok és az elhunytak hozzátartozói, illetve a hatóságok kölcsönösen egymást vádolták, de egy brit esküdtszék tavaly áprilisban végül minden felelősség alól felmentette a szurkolókat, és a rendőrség által elkövetett mulasztásokat nevezte meg a Hillsborough-katasztrófa elsődleges okaként.

A döntés kimondta, hogy a szurkolókat nem terheli felelősség, a 96 elhunyt pedig gondatlanságból elkövetett emberölés áldozata lett, így pontot tett a 27 évig tartó jogi és erkölcsi csatározás végére.

A naponta 1,7 millió példányban megjelenő The Sun pénteki sajtóközleményében a kiadó mélységes sajnálatát és megbánását fejezte ki a tragikus események téves tálalásáért, és elismerte, hogy a riport olyan kárt okozott, amelynek hatása továbbra is érezhető a városban. Ugyanakkor kifogásolta a klub lépését, mivel álláspontja szerint "az újságírók kitiltása rossz a szurkolóknak és rossz a futballnak is".

Érdekesség, hogy a The Sun már 2004-ben és 2012-ben is elnézést kért 1989-es tudósításai miatt, tavaly azonban nem közölte az esküdtszék határozatát.

A The Guardian című lap szerint a halálos áldozatok családtagjaival folytatott tárgyalások eredményeképpen hozta meg éppen most, több mint 27 évvel az esemény után szigorú döntését a Liverpool FC. A folyamatot a tavalyi tisztázó határozat is felgyorsította, ugyanis azt követően megerősödött az újság bojkottálását szorgalmazó mozgalom a városban.

MTI/para