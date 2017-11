Lövöldözés Texasban - 27 halott!

Robert Murphy, a megyei seriff szóvivője bejelentette, hogy az elkövető meghalt, azt azonban nem tudni, hogy a rendőrök lőtték-e agyon vagy öngyilkos lett. A sebesülteket helikopterekkel szállítják az egyik közeli kórházba.

A Japánban tartózkodó Donald Trump elnök Twitter-üzenetben reagált a támadásra. "Isten segítse meg a Sutherland Springsben élőket" - írta az elnök. Twitter-bejegyzésben fejezte ki együttérzését Greg Abbott texasi kormányzó is.

Police tell me shooter is dead and there is no more active threat pic.twitter.com/1QPX8uQtpY