Macron és Schwarzenegger "beszólt" Donald Trumpnak

A rövid videót a Twitteren osztotta meg az osztrák származású filmsztár és egykori politikus.

Macron szájából elhangzik a "Make the planet great again" mondat, ami az amerikai elnök választási szlogenjének kissé megváltoztatott formája. Schwarzenegger pedig nagyszerű vezetőnek nevezte a francia elnököt.

I was truly honored to meet with President @EmmanuelMacron about how we can work together for a clean energy future. He's a great leader. pic.twitter.com/MSoxjIruup