Macron izmos ellensúlya lehet a briteknek a Brexit-tárgyalásokon

Theresa May brit miniszterelnök "forró gratulációit" küldte ugyan Emmanuel Macronnak a francia elnökválasztáson aratott sikeréhez, Franciaország új EU-párti elnökének személyében azonban London az eddigi jelekből megítélhetően igen kemény, kompromisszumokra kevéssé hajló tárgyalópartnerre számíthat a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről kezdődő tárgyalássorozaton.

Theresa May (Fotó: AP/TASR)

Macron - akkor még a francia elnökjelöltek egyikeként - már februárban Londonba látogatott, hivatalosan azért, hogy a Nagy-Britanniában élő francia választókkal ismertesse programját. Az alkalmat azonban kihasználta arra is, hogy egyértelművé tegye: ha rajta múlik, a brit kormány nem számíthat kedvezményes bánásmódra a Brexit-tárgyalásokon.

Kijelentette például: a Brexit, vagyis Nagy-Britannia távozása az Európai Unióból nem eredményezheti az EU-val kialakítandó jövőbeni brit viszonyrendszer "egyfajta optimalizálását, a kilépés kilépést jelent".

Emmanuel Macron konkrétan meg is magyarázta, hogy a brit kilépés az ő álláspontja szerint mit jelent: nem utolsósorban azt, hogy a brit gazdaság nem férhet majd hozzá az Európai Unió egységes belső piacához, ha London a brit EU-tagság megszűnése után nem járul hozzá az EU költségvetéséhez. "Nagyon elszántan vallom azt, hogy nem lesz helye indokolatlan előnyöknek" Nagy-Britannia számára a Brexit után - hangsúlyozta februári londoni látogatásán a francia elnökválasztás vasárnapi döntő fordulójának győztese.

Ha Macron ehhez tartja magát államfőként is, az nem túl kedvező előjel a brit kormány Brexit-tárgyalási célkitűzései szempontjából.

Theresa May brit miniszterelnök álláspontja az, hogy Nagy-Britannia nem maradhat az EU egységes belső piacának tagja uniós tagságának megszűnése után, mivel ha fenntartaná teljes jogú tagságát e piacon, ahhoz olyan feltételeket kellene teljesítenie, mintha nem is lépett volna ki az EU-ból.

London ugyanakkor a hivatalosan előterjesztett tárgyalási célkitűzések alapján olyan átfogó szabadkereskedelmi megállapodást kíván kötni az Európai Unióval, amely a lehetséges legnagyobb mértékű hozzáférést biztosítja az unió egységes belső piacához, és lehetővé teszi a brit áru- és szolgáltatásexportőr cégeknek, hogy közvetlenül tevékenykedhessenek is ezen a piacon.

Macron Londonban kifejtett álláspontja szerint azonban ez csak akkor lenne lehetséges, ha a brit kormány a kilépés után is az EU-költségvetés befizetője maradna, erről viszont London egyelőre hallani sem akar.

Emmanuel Macron ráadásul azt sem titkolta, hogy elnökként Franciaországba kívánja csábítani a londoni City pénzügyi szolgáltatási szektorának vállalatait. A brit kormányfővel tartott februári londoni megbeszélése után, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt felsorakozott újságíróknak kijelentette: "kezdeményezések sorával" készül annak elősegítésére, hogy "tehetséges embereket" vegyen rá a franciaországi áttelepülésre.

Hozzátette: programja a londoni bankokat célozza, de egyéb területekről is szeretne kutatókat, tudósokat rábeszélni arra, hogy Franciaországban folytassák tevékenységüket.

Macron szerint Franciaország és az Európai Unió egésze "nagyon vonzó" helyszín a brit vállalatok és szakértők számára.

Ezt Benoit de Juvigny, a francia tőzsdefelügyelet (AMF) főtitkára is megerősítette. Juvigny a BBC televíziónak nyilatkozva nemrégiben kijelentette: a brit EU-tagság megszűnése miatt több nemzetközi nagybank is vizsgálja annak lehetőségét, hogy egyes szolgáltatásait Londonból Párizsba telepítse át. Az AMF vezetője szerint sok, jelenleg Londonban működő pénzügyi szolgáltatási vállalat egyelőre "az informális érdeklődésnél tart", de egyes citybeli nagybankok ezen már messze túljutottak, a tervezés előrehaladott szakaszában járnak, "gyakorlati kérdéseket tesznek fel", sőt többen közülük el is végezték az egyes tevékenységi körök áttelepítéséhez szükséges, részletekbe menő vizsgálatokat.

(MTI)