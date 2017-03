Magára vállalta a templomi betörést, pedig nem ő volt a tettes

Az "igazi" betörőt január végén sikerült elkapni Ekecsen, miután a 19 éves suhanc fényes nappal erőszakkal behatolt a helyi római katolikus templomba. A Dunaszerdahelyi Járásbíróság február 1-jén előzetes letartóztatásba helyezte a komáromi srácot.

A gyanúsított számlájára egyelőre öt templomi betörést ír a rendőrség - melyek közös nevezője, hogy a tettes mindet a Komárom-Dunaszerdahely vasútvonal mentén található településeken követte el.

A rendőrségi nyomozás jelenlegi állása szerint a szóban forgó tinédzser tört be január 9-én a dunaszerdahelyi templomba is, viszont az ügyet bonyolítja, hogy ezt a betörést korábban magára vállalta egy dunaszerdahelyi férfi. A büntetett előéletű dunaszerdahelyi H. M. több hetet előzetesben töltött, majd február 1-jén kiengedték a vizsgálati fogságból.

"Az ügyészség megszüntette a szóban forgó férfi ellen indított büntetőeljárást, ám bizonyos információk, és a férfi tettei még ellenőrzésre szorulnak. A rendőrség minden esetben bebiztosított különböző nyomokat, melyek szakértői vizsgálat tárgyát képezik, és ezek eredményeitől függ, hogy mi lesz a hatóság következő lépése" - tájékoztatta a Paramétert Mária Linkešová rendőrségi szóvivő.

Állítólag nyomást gyakoroltak rá

Az első gyanúsított - bizonyos H. M. - szerkesztőségünket is felkereste, és azt állítja, az őt előállító és kihallgató rendőrök nyomást gyakoroltak rá, ezért vállalta magára a dunaszerdahelyi templomi betörést.

"Amikor bevittek, az egyik rendőr azt kérdezte, van-e nálam kábítószer. Amikor azt válaszoltam, hogy nincs, rámnézett, és azt kérdezte: Akarod, hogy legyen?"

- állítja a harmincas évei végén járó, többszörösen büntetett előéletű férfi.

H. M. arról is beszélt, hogy a rendőrök bántalmazták őt az őrsön, például hasba rúgták, de külsérelmi nyomok nem maradtak rajta, mivel szerinte "a zsaruk tudják, hova kell ütni, hogy ne maradjon nyoma".

Bűnözők konfliktusa állhat a háttében?

"Kizártnak tartom, hogy a rendőrök bármiféle fenyegetéssel nyomást gyakoroltak volna a gyanúsítottra. Nálunk ilyen nem fordulhat elő"

- nyilatkozta a Paraméternek Both Péter, a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság igazgatója.

Bár a rendőrfőnök szerint is valóban kissé homályos az ügy, de álláspontja szerint más állhat annak a hátterében, hogy H. M. olyan bűncselekményt vállallt magára, amit nem is követett el.

Az esetet még mindig vizsgálják, és felmerült az is, hogy bűnözői bosszú állhat a háttérben. H. M. ugyanis eredetileg azt vallotta, hogy ő csak a helyszínt biztosította, amíg tettestársa - aki más bűncselekmény miatt jelenleg is vizsgálati fogságát tölti - behatolt a dunaszerdahelyi templomba. Ez alapján akár az is elképzelhető, hogy H. M. bosszúból keverte bajba ismerősét, bízva abban, hogy együttműködő magatartást tanúsítva ő maga majd megúszhatja az ügyet.

A rendőrök egyelőre annak a lehetőségét sem zárták ki, hogy miután a valódi tettes távozott a dunaszerdahelyi templomból, a betört sekrestyeajtót meglátva mások is behatoltak a szent helyre.

Az ügy végére a szakértői vizsgálat lezárása tehet pontot.

(parameter)