A magyar himnuszról emlékeztek meg a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában

"Nemzeti énekünk születésének 194. évfordulóján nehéz elhinni, hogy a XIX. századig nem volt Magyarországnak hivatalos himnusza. Az anekdotikus feljegyzések alapján, Erkel Ferenc a pozsonyi harangok zúgására emlékezve megzenésítette Kölcsey versét. A költemény megírásának napja 1989 óta a magyar kultúra napja" - közölte Kis Lívia, a szakközépiskola munkatársa.

Az iskola diákjainak hagyományszerűen minden évben ez a nap is alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek a magyarság évezredes hagyományainak, felmutassák és továbbadják a múltat idéző szellemi értékeket.

A Kölcsey-vers gondolatvilágának elemzése után a magyar népzenei alapokat és a saját improvizációkat egyedi hangzásvilággá alakító, Mátyusföldről származó Kossuth-díjas Ghymes együttes aktuális, Január című dalának felvételét hallgatták meg. A csallóközi származású Kicsi Hang előadásában pedig Ady Endre A föl-földobott kő című verse hangzott el videófelvételről.

Népzenei örökségünk egyik gyöngyszeme, a Tavaszi szél vizet áraszt című székelyföldi népdal legkülönlegesebb előadásáról is szó esett. A Freddie Mercury által Budapesten előadott és elvezényelt dalocska 1986-ban felvett filmkockáit megnézve emlékeztek a ma már flashmobnak is nevezhető egyedülálló rock- és népzenei produkcióra.

Az ízig-vérig magyaros verbunkos muzsika műfaját egy német zeneszerző, Johannes Brahms szinte „anyanyelvi szinten“ művelte, 21 magyar táncából a legnépszerűbbet és a legtöbbet játszottat, az ötödiket idézték fel.

Kölcsey Ferenc leggyakrabban idézett prózai írásából, a Parainesisből a nyelvről szóló bekezdésének előadásával hangsúlyozták az anyanyelv fontos szerepét: „Soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.”

Ezt követően néhány különleges tényt osztottak meg a legtöbbet idézett magyar versről. Szó esett arról is, hogy a Himnusznak már szobra is van, hogy harminc nyelvre lefordították, és említésre került az is, hogy Rákosi Mátyás Illyés Gyulával szeretett volna új nemzeti éneket írattatni.

A műsor második felében kifejezetten „sportos“ megközelítésben szóltak a himnuszról. Érdekes információk hangzottak el a himnusz olimpiai verziójáról. Az intézmény falai közt tanuló focisták nagy örömére Szabó Tímea előadásában elhangzott a DAC stadionhimnusza, a Nélküled.

Stílusosan a 2015. december 30-án a kanadai ifjúsági jégkorongtornán a lemezjátszóhibát korrigálni akaró Horváth László, hokis által előadott Himnusz-verzióval zárták az irodalmi-kulturális műsort.

(KL)