Magyar-orosz: Sima magyar vereség az oroszoktól

Bernd Storck szövetségi kapitány négy újoncot avatott az összecsapáson, Eppel Márton és Márkvárt Dávid kezdőként, míg Kleisz Márk és Balogh Norbert csereként mutatkozott be a nemzeti csapatban.

A magyar válogatott 39 éve nyeretlen az oroszokkal szemben, legutóbb 1978-ban a jogelőd Szovjetuniót győzte le.

Felkészülési mérkőzés:

Magyarország-Oroszország 0-3 (0-2)

Groupama Aréna, 15 ezer néző, v.: Christian Dingert (német)

gólszerzők: Szmolov (20.), Eppel (40., öngól), Poloz (89.)

sárga lap: Márkvárt (66.), Kleinheisler (80.), illetve Vasin (38.), Jerokin (48.)



Magyarország:

Gulácsi Péter - Bese Barnabás, Lang Ádám, Kádár Tamás (Vinícius Paulo, a szünetben), Hangya Szilveszter (Kleisz Márk, a szünetben) - Márkvárt Dávid, Nagy Ádám - Dzsudzsák Balázs (Kleinheisler László, 70.), Kalmár Zsolt (Sallai Roland, a szüneten), Stieber Zoltán (Gyurcsó Ádám, 75.) - Eppel Márton (Balogh Norbert, 70.)



Oroszország:

Igor Akinfejev - Alekszandr Szamedov (Igor Szmolnyikov, 76.), Viktor Vasin, Georgij Dzsikia (Roman Siskin, 81.), Fedor Kudrjasov, Jurij Zsirkov (Dimitrij Taraszov, 88.) - Alekszandr Golovin, Gyenyisz Glusakov, Roman Zobnyin (Alekszandr Jerokin, 33.) - Fedor Szmolov (Alekszej Mirancsuk, 84.), Alekszandr Buharov (Dimitrij Poloz, 63.)



I. félidő:



20. perc: Szmolov indult meg a félpályáról, rávezette a labdát Kádárra, aki elcsúszott, így nem tudott szerelni, majd a támadó a visszafutó Márkvárt lábai között tolta befelé a labdát, s 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0-1).

40. perc: Szamedov jobb oldali szögletét élesen lőtte a rövid sarokra, a berobbanó játékosok előtt elsuhant a labda, ez pedig megzavarta Eppelt, akiről a saját kapujába vágódott a labda (0-2).



II. félidő:



89. perc: orosz kontra végén a bal oldalon felfutó Mirancsuk tálalt Poloz elé, aki teljesen tisztán lőhetett, a labdába ugyan beleért egy védő, de így is a hálóban kötött ki (0-3).



Az első félidőben ugyan a magyaroknál volt többet a labda, de láthatóan csak azért, mert ez így tökéletesen megfelelt a vendégeknek, akik rendre már a hátul adogató hazai védőket is megzavarták. A magyar védelmet könnyedén hozták zavarba a letámadó oroszok, igaz, helyzetek számában ez sokáig nem mutatkozott meg. Az orosz csapat a 20. percben egy szép szóló végén - igaz, kellett Kádár elcsúszása is - megszerezte a vezetést, innentől pedig még magabiztosabban futballozott. A játékrész végén a válogatottban debütáló Eppel egy rendkívül szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába fejelt, így kétgólos előnnyel térhettek pihenőre a vendégek.

A szünetben Bernd Storck hármat is cserélt, közülük Kleisz Márk most debütált a magyar válogatottban.

A játék képe nem sokat változott, a magyarok ugyan mentek előre, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. A közönség első felhördülésére a 77. percig kellett várni, ekkor a csereként pályára lépő, szintén debütáns Balogh Norbert harciasságának köszönhetően szerzett kis híján gólt. A második játékrészben talán éppen a Palermo támadójának játékát lehetett leginkább pozitívan értékelni. Az oroszok a kitámadó magyarokat még a 89. percben büntették egy kontragóllal, beállítva ezzel a végeredményt.



MTI/para