Majdnem ezer rabot szabadítottak ki egy börtönből

Julien Paluku, a szóban forgó Észak-Kivu kormányzója elmondta: a támadók nehéz fegyverzetet vetettek be megölve nyolc börtönőrt Beniben, amelynek környékén több fegyveres csoport is tevékenykedik. Kijárási tilalmat rendeltek el a hatóságok a városban és a közeli Butembóban is, miután mindössze 30 rab maradt a börtönben - tette hozzá.

A kinshasai Bill Clinton Alapítvány a Békéért nevű emberi jogi csoport szerint májusban mintegy 4600 rab szökhetett meg a kongói főváros, Kinshasa börtönéből, miután egy ott bebörtönzött keresztény szektavezető hívei megtámadták az intézményt.



MTI/para