Május 18-án DJ Newik pörgeti a lemezeket a dunaszerdahelyi Arena Pubban!

Newik - a 2013-as év felfedezettje, 2014-2016. között az év Mainstream DJ-je, 89.5 Music Fm MusicKillers DJ showjának, majd a Rádió1 DJ FACTORY című műsor egyik rezidense és az elsöprő sikerű My Love című szerzemény atyja - rajongói legnagyobb örömére 2018. május 18-án 23:00-tól a dunaszerdahelyi Arena Pubban lép a lemezjátszók mögé! Az est rezindense DJ Ricardo lesz.

Newik 2005-ben döntött úgy, hogy a zenének szenteli az életét. Beiratkozott a Mixdown Dj iskolába, ahol lehetősége volt az akkori legnépszerűbb lemezlovasoktól tanulni. Debütálása után egyre több magyarországi klub házigazdájaként dolgozott, ennek köszönhetően 2006-ban megkezdődtek a szlovákiai és a külföldi fellépések is.

Newik célja - ahogy ezt első kiváló dala, a My Love, es fellépései is bizonyítják - hogy a szabadság érzését juttassa át a közönségnek a zenén keresztül.

2006-óta Newik rádiós karrierje egyre erősödik. Sok év gyakorlat után 2012-ben megkapta a lehetőséget, hogy tagja legyen az egyik legnépszerűbb magyarországi rádióállomás, a 89.5 Music Fm MusicKillers DJ showjának. Minden csütörtökön 21.00-tól 23.00-ig "live" hallgatható napjainkig. 2016-ban átigazol a Rádió1 csapatához és a DJ FACTORY című műsor csütörtöki rezidense/műsorvezetője lesz.

2010-óta Newik két másik DJ és Producer társával dolgozik együtt egy csapatként. A csapat neve StarWhores. Fő zenei vonaluk a house és azt azt követő jelenlegi irányvonalak és trendek. Számos remix és saját szerzemény került ki a kezeik közül. Számos kiadványuk megtalálható a zenei portálokon , mint pl : “Freak it”, “Live Your Life”, “Take me Higher”, “Together”…

2013 augusztusában Newik karrierje óriásit emelkedett a magyar zenei piacon. Elkészítette első saját zenéjét a My Love-ot. A dal elsöprő sikert aratott az életérzésével, és a 2013-as év legnagyobb hazai nyári slágereként tartják számon. A My Love rekordidőn belül felkerült a magyarországi rádiók legtöbbet játszott dalai közé, és azóta is töretlenül hallgatható.

Légy ott Te is május 18-án a dunaszerdahelyi Arena Pubban, ahol DJ Newik és az est rezindense, DJ Ricardo hajnalig pörgetik majd a lemezeket! Ne maradj le róla!

