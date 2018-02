Már csak egy hét van hátra a Selye János Egyetem Nyílt Napjáig!

Idén is február 14-én mutatkozik be jövendőbeli hallgatóinak a Selye János Egyetem . A nyílt nap természetesen Észak-Komáromban, az egyetem Konferencia-központjában kerül megrendezésre. Az eseményen bemutatkozik a SJE mindhárom kara, valamint az egyes tanulmányi programok saját standdal várják az érdeklődőket. Aki részletesen szeretne tájékozódni az egyes szakokról, az mind a tanároktól, mind a jelenlévő hallgatóktól is kérdezhet majd.

Az épület kapui fél kilenckor nyílnak meg, a program pedig kilenc órakor kezdődik. Először Juhász György, az egyetem rektora köszönti a résztvevőket, majd rövid programismertető után kezdődnek a karok előadásai, valamint az elektronikus jelentkezés ismertetése is.

A tanszékek, szakok standjain az információk mellett különböző ajándékok is szerezhetők, nyerhetők, de kipróbálható néhány technikai eszköz is, a merészebbek pedig egy-egy kísérletben is részt vehetnek.

A távolabbról érkezők a kollégium asztalánál érdeklődhetnek a diákotthonokról, a hallgatói önkormányzat pultjánál pedig a szabadidős tevékenységekről kaphatnak információt a kíváncsiskodók.

Azok, akik szeretnék megtudni ki is volt Selye János, az életéről és munkásságáról készült kiállítást is megtekinthetik. E mellett több fényképkiállítás is helyet kap majd a folyosókon.

Egészen biztos, hogy senki nem távozik majd üres kézzel az egyetemről.

Már az érkezéskor mindenki megkapja az infócsomagot, amelyben a szükséges tudnivalók nagy részét tartalmazó Jól jársz, ha ide jársz tájékoztató füzet, a rendezvénytérkép és az igazoláshoz szükséges regisztrációs lap is helyet kap. Az igazolás érvényesítésére déltől lesz lehetőség.

"Kukkants be a könyvtárba, lesd meg a sportközpontot, tájékozódj a hallgatói életről, pattanj fel a kisvonatra és kerülj egyet a városban a kollégiumok és kari épületek között, miközben Komáromot is kicsit megismered. Mindenkit sok szeretettel várunk első egyetemi élményére 2018. február 14-én, Észak-Komáromban, a Vár utca 2. szám alá. Gyere el Te is!" – olvasható a szervezők felhívásában.

(PR-cikk)