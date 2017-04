Már csaknem 18 milliószor nézték meg az új Star Wars-film előzetesét

A Star Wars: The Last Jedi (Star Wars: Az utolsó jedi) című filmet december közepén mutatják be, a magyar mozikban december 14-től vetítik. A korábban csak 8. epizódként emlegetett rész a második, amely a sorozat újraindítása, vagyis a 2015-ös Star Wars: Az ébredő Erő után a mozikba kerül.

A filmet a brit Rian Johnson rendezi, és Leia hercegnő szerepében látható lesz benne a december végén váratlanul elhunyt Carrie Fisher is, akinek a jeleneteit még halála előtt leforgatták. A cselekményről egyelőre nem sokat tudni, annyi ismert, hogy szerepel a filmben a 7. epizódban megismert Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver és Lupita Nyong'o is.

A Star Wars: Az ébredő Erő minden idők harmadik legnagyobb bevételű filmje lett, a világ mozipénztárainál mintegy 2 milliárd dollár (577 milliárd forint) értékben váltottak rá jegyet, mióta 2015 decemberében bemutatták.

mti/para