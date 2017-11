Már ismertek az idei Harmónia-díj fellépői

A Harmónia Kuratórium 2017-ben 7 kategóriában oszt ki díjakat:

1. Harmónia életműdíj

2. Az év fiatal énekese vagy hangszeres muzsikusa (15-től 25 éves korig)

3. Az év hagyományőrző népzenésze* vagy népi zenekara

4. Az év komolyzenei szólistája*, kórusa vagy zenekara

5. Az év szólistája*, zenekara vagy csoportja megzenésített vers, világzene, musical vagy dzsessz műfajban

6. Az év könnyűzenei együttese

7. Az év dala (2015–2017)



*25 éves kortól

Az ünnepélyes díjátadó gálára korlátozott számban még van mód jelentkezni a harmoniadij@gmail.com címen illetve a 0905723602-es telefonszámon délután 15 óráig. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A ma esti gálán fellép a Bicskás zenekar, Sárközi Xénia, az Arizóna, Kovács Norbert, Korpás Éva és Szabó Julcsi, továbbá Gerendás Péter és családi zenekara.

A Bicskás zenekar a kétezres évek elején alakult. Állandó kísérői bősi Aranykert néptáncegyüttesnek, a peredi és körmendi tánccsoportnak, és a mosonmagyaróvári Gazdász tánccsoportnak is. Ápolják és élővé varázsolják a Felvidék, Erdély és az Anyaország népzenei kincsét, de ha kell, táncházban és esküvőkön is szívesen zenélnek. Több alkalommal jelölték már őket Harmónia-díjra. A zenekar tagjai: Domonkos Emese és Szalai Réka – ének, Balogh Zoltán – klarinét, Boráros Márton és Renczés Balázs – hegedű, Ambrus Dávid – kanna, Szalai Máté – elektroakusztikus gitár, Lelkes László – nagybőgő.

A komáromszentpéteri Sárközi Xénia zenész családból származik, hat éves kora óta énekel. A komáromi Művészeti Alapiskola elvégzését követően a váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta zenei tanulmányait. Később, a győri Varga Tibor Zeneművészeti Intézetben végezte el az alapképzést, és felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mesterszakára. A fiatal énekesnő két alkalommal is szerepelt az MTVA komolyzenei versenyében, a Virtuózokban, ahol nagyszerű produkciókkal kápráztatta el a zsűrit és a tévénézőket. Xénia számos színvonalas verseny győztese. Tavaly a Crescendo Summer Institute 2015 versenyének első helyezettje volt, idén Szegeden a IX. Nemzetközi Simándy József Énekversenyen a Magyar Állami Operaház különdíját nyerte el, itt Érsekújvárban pedig az 1. Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekverseny abszolút győztese lett.

A tavaly Harmónia-díjat szerző csallóközi Arizóna zenekar tagjai olyan neves magyarországi zenekarok előzenekaraként arattak sikereket, mint a Bikini, a Zanzibár, a Kiscsillag, a Kowalsky meg a Vega, illetve a Children of Distance. Eddigi két kislemezük mellett két nagylemezük is megjelent, az első a Lélekzet, a második a Tiltott gyümölcs címet kapta. 2014 nyarán a „legszuggesztívabb produkció” díját az Arizóna Vikidál Gyulától vehette át, Egerben az országos Éter Fesztivál tehetségkutató legjobb előadónak járó díját pedig Maja, a zenekar énekesnője kapta. A zenekar tagjai: Gasparik Bokros Kriszta „Maja” – ének; Gasparik Ferenc „Fecó” – billentyűs hangszerek, ének; Lépes Gábor – gitár; Sütöri Patrik – basszusgitár és Ferenczi Bettina – dob.

A Prágában élő ipolysági származású Harmónia-díjas zeneszerző, producer, Kovács Norbi, 1968-ban született, tanulmányait helyben, Ipolyságon végezte el. Már kamaszkorában zenekarral játszott a városban és környékén. Katonai szolgálatát követően Csehországban telepedett le. Játszik az Ivan Hlas Trióval, valamint a Lokomotíva együttessel, és természetesen szólóban is koncertezik. akusztikus és elektromos gitáron egyaránt. A számok között gyakran az egyes dallamokhoz tartozó történetekkel színesíteti az előadását. Stílusa erősen improvizatív, szuggesztív és magával ragadó. Fontos számra a szülőföld, a gyermekkorának színhelye, ragaszkodik a magyar gyökerekhez. Mint azt maga is mondta: „Cseh feleségemmel közösen neveljük két gyermekünket. Természetesen megtanítottam őket anyanyelvemre. Születésük óta magyarul beszélek velük. Magyarul álmodok, álmaimban gyakran megjelenik Ipolyság. Szóval idetartozom.”

A többszörös Harmónia-díjas Korpás Éva pályafutását a komáromi Hajós Néptáncegyüttes szólóénekeseként kezdte, majd a pozsonyi Ifjú Szívek Táncegyütteshez vezetett az útja. 1995-től 14 éven át a Tükrös Zenekar énekes szólistája volt. Közös munkájuk során hat lemez jelent meg, több díjat is nyert. Éva énekelt a RÉV zenekarában, s közben egy szólólemez elkészítésére is volt ideje 2007-ben, Csalogató címmel. A 2010 tavaszán elkészült Szerelem, szerelem című szólóalbumon a jazz-rockos és komolyzenei ihletésű feldolgozások mellett egy-egy alkalommal eredeti formájukban is felcsendülnek a dallamok. Egy évvel később - a Csalogató gyereklemez folytatásaként - Szól a kakas, szól címmel újabb lemezzel örvendeztette meg a családokat. Korpás Éva több alkalommal dolgozott együtt Balogh Kálmán cimbalomművésszel, Berecz András mesemondó-énekessel, de a Csillagok, csillagok és a Rendhagyó Prímástalálkozó című produkciók résztvevőjeként is rendszeresen közönség elé áll. 2013-ban Korpás Éva három kategóriában – A legjobb énekes népművészet kategóriában, Az év dala kategóriában, valamint a Ritka Magyar Folkband tagjaként – is megkapta a Harmónia-díjat. Tanítványa, a naszvadi Szabó Julcsi most egyben partnere is lesz a színpadon. A 14 éves Julcsi a Felszállott a páva című népszerű népzenei tévéműsor tavalyi sorozatában szép sikereket ért el. Az énekes szólisták, énekegyüttesek kategória elődöntőjére zoboraljai lakodalmas dalokat választott, és a zsűri minden tagja – egy kivételével – a maximális tíz pontra értékelte a produkcióját.

Gerendás Péter Liszt-díjas, Emerton díjas, Huszka Jenő díjas énekes- gitáros-zeneszerző-szövegíró több mint 40 éve áll színpadon. 16 saját lemeze jelent meg, több színházi darab zenéje az ő nevéhez fűződik. Számos híres hazai művésznek írt már dalokat, pl. Zorán, Koncz Zsuzsa, Somló Tamás, Friderika, Jeff Porcaro Band... Igényes zenéjét leginkább a lírai-, rock-, latin- és jazz dallamok jellemzik. Családi zenekara különleges színfolt a hazai és a nemzetközi zenei palettán, ahol kilenc gyermeke közül hárommal áll színpadon.Péter egyik fia, Gerendás Dániel keresett session-zenész, aki párhuzamosan több produkcióban is részt vesz, így ma sajnos nem tud itt lenni, őt Ceryák István helyettesíti. Velünk lesz viszont a zongora mögött Gerendás Hanna, aki ifj. Szakcsi Lakatos Béla tanítványa. A koncerteken nemcsak jazz- és latin akkordok szólalnak meg a kezei alatt, hanem vokálozik, fuvolán és tangóharmonikán is játszik. A zenekar legfiatalabb tagja Gerendás Ruben, aki bőgőn és basszusgitáron játszik. Ifjú kora ellenére igazi profiként viselkedik a színpadon, szólóit a közönség nagy örömmel fogadja.

A ma esti gálaműsor házigazdái Schnelzer Tünde és Molnár László.

-lager-