Már két hónapja nem találják az eltűnt férfit, a rendőrség az emberek segítségét kéri

A férfit a mai napig nem találják. A rendőrség már több keresőakciót is indított, valamint nyomkereső kutyákkal is próbáltak rábukkanni a férfire. A keresésben tűzoltók is részt vettek a Besztercebányai kerületből, akik Besztercebányától Hronský Beňadikig átkutatták a Garamot.

A keresés során emellett számos térfigyelő kamerát ellenőriztek és próbálták bemérni a mobiltelefonját is.

Branislav Eliaš 2016. november közepén tűnt el, mikor egy besztercebányai bárban látták utoljára. A bárból éjfél körül távozott, akkor azt állította, hogy haza megy. Azóta senki sem látta a férfit, mobiltelefonja ki van kapcsolva.

Az eltűnt férfi 168 centiméter magas, sovány testalkatú, kopasz, kékszemű. Mikor utoljára látták, fekete mellényt, fekete kapucnis pulóvert és fekete nadrágot viselt. Jobb alkarjára „ELI” felirat van tetoválva.

