Már kezelésbe vette a rendőrség a mečiari amnesztiák ügyét

Vladimír Mečiar kormányfő az államfői jogkörök birtokában még 1998 márciusában olyan amnesztiarendeletet hirdetett, ami semlegesítette az ifjabb Michal Kováč elhurcolásával összefüggésbe hozható cselekményeket.

Mivel az Alkotmánybíróság ezt a lépést a törvényesség megsértésének tartja, az illetékes kerületi ügyészség az esetet átadta a pozsonyi kerületi kapitányság bűnügyi hatóságának.

A kerületi rendőrség tudni véli, hogy az aktával már ismerkedik egy nyomozó. Ha úgy ítéli meg, a hatóság kijelölt embere elkezdheti a további nyomozást az ügyben és Mečiar ellen vádat is emelhet.

Azt még a kassai székhelyű taláros testület mondta ki júniusban, hogy az exkormányfő visszaélt jogköreivel. Kezdetektől világos az is, hogy ezt az egész ügyet akár már elévültnek is lehet tekinteni. Ugyanakkkor igaz az is, hogy precedens nélküli jogi kérdésről van szó, ezért bármi előfordulhat még a bonyolult eset kapcsán.

Sme