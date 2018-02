Már a legmagasabb uniós szinteken is foglalkoznak a Kuciak-gyilkossággal

Antonio Tajani szerint az EU nem fogadja el, hogy valakit azért gyilkoljanak meg, mert a munkáját végzi. Az EP első embere felszólította a szlovák hatóságokat, hogy alaposan vizsgálják ki az esetet, ha kell, nemzetközi segítséggel.Tajani figyelmeztetett, hogy az EP – ahogy egy tavalyi máltai gyilkossággal összefüggésben is – addig nem fog fellélegezni, amíg ki nem derítik az igazságot.

The EU cannot accept that a journalist is killed for doing his job. I call on the Slovak authorities to launch a thorough investigation with international support if needed for Jan Kuciak. As with #DaphneCaruanaGalizia, the European Parliament will not rest until justice is done