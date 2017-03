"Mečiar alkotmánybírói döntsenek arról, hogy megszüntethetők-e az amnesztiái?"

Az ellenzék elégedetlen a kormány javaslatával, és ennek hangot is adott. Ján Budaj, Igor Matovič (OĽaNO) és Martin Poliačik (SaS) tartott sajtótájékoztatót.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Fico-kormány rábólintott arra a kormányjavaslatra, amely szerint a parlament módosíthatná az alkotmányt annak érdekében, hogy megszüntethessék az államfő által kiadott amnesztiát, ezáltal Vladimír Mečiar amnesztiáit is.

A javaslat szerint a kormány beavatkozhat, ha az államfő hibás döntést, hoz az amnesztiák és a kegyelmek odaítélésekor. A képviselők döntését 60 napon belül megerősítheti az Alkotmánybíróság. Ezáltal a parlament jogkörébe tartozna az amnesztiák és kegyelmek eltörlése.

Az ellenzék szerint azonban a kormány most Ján Budaj javaslatát, melyet 26 jogász is támogatott, helyettesítettek most egy bonyolulttal, amelyet ráadásul sietve dobtak össze.

Az OĽaNO-NOVA képviselője szerint éppen ezért nem biztos, hogy a kormány szándéka őszinte és komoly. "Váratlan hírt kaptam, miszerint a politikusok, akik ez idáig elutasították az amnesztiák eltörlését, hirtelen megváltoztatták az álláspontjukat, és ennek örülök. Másrészt egy olyan összetett koncepcióval álltak elő, amelyet most láttunk először" - húzta alá Ján Budaj.

Emlékeztetett arra, hogy számos jogász az ő alkotmánytörvény-javaslatát támogatták, és Bugár Béla a Híd részéről is mellé állt. "Most viszont tökéletlennek tűnik számukra, és egy bonyolultabb utat keresnek" - mondta.

Hangsúlyozta, hogy az Alkotmánybíróság 1993-ban már határozott az alkotmánytörvények helyzetéről, és kimondták, hogy azok egyenrangúak az Alkotmánnyal. "1993 óta egyetlen alkotmánytörvényt sem vizsgáltak, miért pont most tennék?" - jegyezte meg.

Budaj úgy látja, hogy a kormánykoalíció most a legfőbb közjogi intézmények viszonyát változtatja meg, miközben a parlamentet szükségtelen mértékű ellenőrzés alá veti. Emlékeztetett arra is, hogy

ma olyasmi, mint amit Vladimír Mečiar véghez vitt, már nem is lehetséges, mivel nem szüntethet meg az államfő amnesztiával büntetőeljárásokat.

Elárulta, hogy jogászokkal konzultál az ügyben, hogy miként vélekednek a koalíció hirtelen pálfordulásáról.

Martin Poliačik (SaS) szerint a polgárokat nem érdekli, hogy ki szüntetni meg az amnesztiákat, ugyanakkor nem lehet alkotmányos az, amit a kormányfő annak talál. "Amennyiben 26 jogász azt mondta, hogy alkotmánytörvénnyel megszüntethetőek az amnesztiák, akkor nem tudom, miért volna érvényesebb a miniszterelnök szava. Az SaS elfogadja 26 jogász szakvéleményét" - szögezte le.

Igor Matovič (OĽaNO-NOVA) arra figyelmeztetett, hogy az Alkotmánybíróság legtöbb bíróját még Vladimír Mečiar jelölte.

"Nekik kellene eldönteniük, hogy eltörlik-e az amnesztiákat. Ez egy álnok javaslat Robert Ficótól" - húzt alá.

"Az alkotmányozó hatalom, amellyel a parlament rendelkezik, közvetlenül is megszüntethetné a Mečiar-amnesztiákat alkotmánytörvénnyel" - szögezte le álláspontjában azamnesztiák megszüntetése érdekéen aláírásgyűjtésbe kezdett Via Iuris, jogászokat tömörítő szervezet.

Kifejtik benne, hogy a kormánykoalíció javaslata feleslegesen bonyolítja a megoldást, és áthárítja a felelősséget a 150 parlamenti képviselőről a 13 alkotmánybíróra.

Zuzana Čaputová, a szervezet igazgatója úgy látja, hogy egy lépés helyett két lépésből álló folyamattal lennének megszüntethetők az amnesztiák, ráadásul ezt a folyamatot blokkolhatná az Alkotmánybíróság.

(TASR)