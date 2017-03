Mečiar semmit sem változott

A hangja néha elcsuklott a 75 éves exkormányfőnek, de állta a sarat Bugár Béla faktumokra építő érvelésével szemben, amikor az ifjabb Michal Kováč elrablásának ügyéről vitatkoztak élő adásban. Az adást követően a Híd elnöke nyilatkozott a portálunknak. Bugár szerint „Mečiar kereplője megállíthatatlan“, csak mondja a magáét, úgy, mintha igaz volna. „Nem változott semmit a volt miniszterelnök“ – nyilatkozta a pártelnök, miután befejeződött a hírtelevízió késő estig tartó „A nap témája“ (Téma dňa) című műsora, ahol a vitapartnerek több mint másfél órán keresztül beszéltek el egymás mellett.

A HZDS egykori vezetője hosszú évek óta nem nyilatkozik politikai kérdésekben, de most, hogy ismét előkerült az 1998-as amnesztiáinak kérdése, vette a bátorságot, és megpróbálta védeni az igazát. Semmilyen hibáját nem ismerte be, vétlennek tartja kormányát az ifjabb Kováč elrablásának ügyében, és szerinte nem is a titkosszolgálatok végezték a piszkos munkát. Mečiar csupán annyit jegyzett meg, hogy a SIS berkein belül „talán valaki tudhatott az emberrablásról“. Még az önelrablás lehetőségét sem tartotta kizártnak. Azt is megismételte, hogy 19 éve a társadalmi megbékélés érdekében hirdette ki az amnesztiát. Szerinte a baj gyökere az volt, hogy az egykori párttársa, idősebb Kováč, a néhai államfő túlságosan is szerette a pénzt.

Az ilyen és ehhez hasonló agyrémeket Bugár lódításnak nevezte. Portálunknak elmondta, bízik abban, hogy az esti vitaműsor még többeket meggyőz az amnesztiák eltörlésének szükségességéről. „Az biztos, ha ezt a műsort látta olyan, aki nem ismerte a mečiari időket, azt a látottak gondolkodásra késztetik.“ A parlament alelnöke szerint a legközelebbi koalíciós tanács ülésén előhozakodik az amnesztiák kérdésével, hogy a márciusi parlamenti ülésszakra összegyűlhessen elegendő szavazat a botrányos közkegyelem eltörlésére.

A 19 éves amnesztiák történe az utóbbi időkben több szálon is előtérbe került: Ján Budaj parlamenti képviselő (OĽaNO) amnesztiákat eltörlő javaslata a második olvasatba került és a képviselők a márciusi ülésszakon fognak a kérdéssel foglalkozni. A napokban került a mozikba az 1995-ös emberrablást feldolgozó film, amely nézettsége rekordokat dönt. A Focus intézet felmérése szerint az emberek 63%-a amellett áll, hogy töröljék el a Vladimír Mečiar által kiadott amnesztiákat, amelyek tulajdonképpen megakadályozták mind a mai napig, hogy az ifjabb Michal Kováč elrablásának, illetve Róbert Remiáš meggyilkolásának ügyét kivizsgálják. Mindezeket meglovagolva a Via Iuris nevezetű civil szervezet hétfőn indított amnesztiaellenes akciót, amelyet kedden késő este már mintegy 35 ezren támogattak.

(sárp)