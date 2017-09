Meddig kell tűrniük a sűrű forgalmat a komáromiaknak?

Szitás Péter, a polgármesteri hivatal munkatársának elmondása szerint most formálódik a város új területfejlesztési terve, amelyik az elkerülő út két lehetőségét vázolta fel.

Júniusi ülésén a képviselőtestület az egyik variáns sem talált támogatásra, ugyanis az egyik - az "A"- tervezet egy lakott övezetet érintene, míg a másik - a "B"- elgondolás szerint a kerülő út a Holt-Vág és az Apáli üdülőkörzet felett vezetne. Az egyik megoldás sem túl népszerű, amit jól jellemez az is, hogy mindkét javaslat ellen aláírásgyűjtésbe kezdtek a komáromi civilek. A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy a "B" változat része a jelenleg is érvényes városi területrendezési tervnek, ahogy a megyeinek is. Az építkezési törvény értelmében pedig a megyei és a települési terveknek összhangban kell lenniük egymással, ezért Komáromnak nincs sok választási lehetősége, csupán a "B" variáció szerinti nyomvonal kivitelezése - véli Szitás. Ellenkező esetben, azaz, ha kezdeményeznék egy új megyei területfejlesztési koncepció megalkotását, az elkerülő út ügye néhány éves csúszást szenvedne.

Ezt támasztják alá a közlekedési miniszter szavai is. Érsek Árpád a portálunkon vezetett blogjában megállapítja, hogy bár a területrendezési terv "megváltozatása természetesen nem lehetetlen, csak éppen időigényes feladat. Elsősorban azért, mert ha a városi önkormányzat a jelenleg tervezetbe mégsem egyezik bele, akkor a szlovákiai szakemberek nem folytathatják az útépítéssel kapcsolatos előkészületeket, főleg a hatástanulmányok elkészítését. Mindent előről kellene kezdeni."

Szitás úgy véli, a kerülő útra nagy szükség mutatkozik, hiszen a várost átszelő utak sűrű forgalmat bonyolítanak, ami nehezíti a komáromiak életét. Még ebben a hónapban döntés születhet arról, hogy az önkormányzat melyik megoldás mellett teszi le a voksát: feláldozza-e az üdülőkörzet egy részét, vagy néhány évvel elhalasztaná a kérdés rendezését.

(sárp)