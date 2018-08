Megéri feltúrni a váralját

A füleki váralja már második hete régészeti feltárások színhelye. Az ásatásokban a fülekieken kívül részt vesznek a Szlovák Tudományos Akadémia (SZTA) nyitrai Régészeti Intézetének szakemberei és a budapesti ELTE Régészeti Tanszékének hallgatói is. A kutatók már az első naptól kezdődően a különböző történelmi korszakok érdekes leleteivel szembesültek. Rábukkantak a városfal egyik részére is.

A régészeti feltárást a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal rendelte el, és a váralja revitalizálására irányuló, széleskörű határon átnyúló projekt megvalósítását előzi meg. Július 23-án vette kezdetét, és az első fázisa e hét végéig tart.

A Vármúzeum igazgatónője, Titton Viktória elmondása szerint négy szondát nyitottak a vár alatt. „Két szonda a kis bástyánál található. A célja mindenekelőtt az, hogy megállapítsuk a városfal kötődését a városi erődítménynek erre a 17. századi, utolsónak fennmaradt bástyájára. Az egyik oldalon már sikerült is feltárnunk a városfalat“ - mondta az igazgatónő. A további két szonda a megépítésre váró nyilvános illemhelyek helyén van. Itt a régészek három méter mélyre is leáshatnak, mivel a toalettek a földfelszín alatt lesznek. „Azt feltételezzük, hogy itt őskori rétegre is bukkanhatunk.“ Amint azt tovább elmondta, a feltárás már az első nap meghozta a gyümölcsét.

„Többek között különlegesnek számító tárgyakat is találtunk itt, például olyan ezüst tallért, amilyet Füleken ez idáig nem találtunk. Továbbá ornamentálisan díszített csontlemezt, amilyennel a puskák fogantyúját díszítették. Nagy mennyiségű kerámiát, érméket, egy csontfésű darabját, fegyverrészeket, csempedarabkákat és egyebeket is találtunk“ - sorolta.

Az SZTA nyitrai Régészeti Intézetét a feltárásoknál Malček Róbert képviseli. „Az eddigi feltárást sikeresnek tartom. Sikerült több, főleg kora újkori lelethelyzetet dokumentálnunk“ - mondta Malček Róbert, hozzátéve, hogy a fenti tárgyi leleteken kívül rábukkantak különféle építmények részeire is, sőt a fenti szondákban még egy kútra is. „Bár a l7. századi leletek vannak túlsúlyban, találtunk őskori cserepeket is. Ami azt jelenti, hogy az őskori település egészen idáig nyúlhatott, nem csupán a várig.“ Az őskori leletek szerinte a középső bronzkorból és késő kőkorszakból származnak.

A szakemberek és a diákok a hét végéig dolgoznak a vár alatt. A feltárások azonban még körülbelül két hónapig fognak tartani. „Azzal számolunk, hogy ez idő alatt még sok érdekes tárgyra bukkanunk. Azok a vizsgálatukat és állagvédelmüket követően az állandó kiállításunk részévé válnak“ - zárta szavait az igazgatónő.

