Meghalt 30 ember Afrikában, mert „nem volt a busznak téli gumija” ...!

Volt egy tragikus hír ma a Parán, ami arról szólt, hogy Kenyában 30 ember halt meg buszbaleseteben. Ahogy szokás, lett is a Facebook-profilon komment a hír alatt.

Egyik szerint: minő „zsúfolt a forgalom Kenyában”, másik szerint meg „nem volt téli gumija” (a busznak)…

Ez van, ha nem „a kedves olvasó” anyukája, szomszédja akasztja föl magát. Vagy nem a testvére/unakatestvére töri ki a nyakát motorbalesetben, kocsmai bunyóban a kertek alatt. És ha nem közép-európai halandó hullik ki a JÓISTEN rostáján.

Hulljon a férgese – gondolja ilyenkor a keresztény/keresztyén kockafejek alkotta felvidéki szlovmagy Kukluxklán közösség (is). De a zsigeri fajgyűlölködéstől mentes, az orbáni katasztrófakampánnyal szemben immunis magyar ember is minimum hajlamos vastagon leszarni minden eseményt, legyen az mégoly tragikus vagy egyéb okok miatt égbekiálltó, ha nem a saját, max a szomszédja bőrére megy...

Kitöröltem a szóban forgó kommenteket.

Annak ellenére, hogy gyermekeim és számos kollégám szememre szokta vetni az efféle „takarítást”. (Az érintettek meg persze cenzúrát kiáltva szoktak miatta a picsába küldeni.)

Merthogy úgymond, akárcsak választások idején, a fogalmatlan debil szavazata ugyanannyit ér, mint amennyit a diplomás gondolkodóé. Az olvasók kattintása pedig elvileg egyforma értékű. Legyen az akár a legidiótább nácié vagy egy fundamentelista liberálisé. Továbbá szólásszabadság van, ami szent és sérthetetlen kell legyen egy demokrata számára...

Elvileg egyébként van mindkét érvben valami. Csakhogy egyáltalán nem mindegy, leokádja-e például a bárpultot a mixerrel meg a vendégekkel együtt a (fizető) kuncsaft egy bárban, vagy sem... Ami persze az efféle kuncsfat számára akár hírértékkel is bírhat, pláne, ha valami trendi műceleb az elkövető. Ám, ha a Paraméter több tízezres (konkrétan napi 30-40 ezres) olvasótáborának asztalán landol kommentként a dzsuva, engedtessék meg, hogy a jelképes mosogatórongy után nyúljon a felelős szerkesztő. Csak azért, hogy ne legyen hányingere a kiváncsi olvasóközönségnek... (Nem áll ez azokra a páciensekre, akiket eleve az okádhatnék vezérel - akad ilyen is - mihozzánk.

Egyébként köszönjük, megvolnánk! Ami kivétel nélkül minden egyes olvasónknak köszönhető.

Sőt, kizárólag nekik! Azoknak, akik életének a szó szoros értelmében a részévé váltunk és drukkolnak nekünk, meg azoknak is, akik holmi sátáni ellenfeleknek tartanak bennünket , vagyis nem annyira szeretnek, mint amennyire mi őket. Enyhén szólva...

Abban bízom, hogy jövőre is ez lesz a helyzet. Vagyis, ahogy az a Paraméter 10 éves létezése óta minden egyes évben megtörtént, töretlenül gyarapszik az olvasótábor. Akkor is, ha a nagy számok törvénye szerint akad majd köztük olyan jövőre is, akinek az jut eszébe egy harminc ember halálát követelő tragikus afrikai buszbaleset kapcsán, hogy nem volt a busznak téli gumija...

Végül, de nem utolsósorban sok-sok szerencsét kívánok mindenkinek! Mert akinek szerencséje van, mindene megvan: egészség, szerelem, pénz, paripa, boldogság stb.