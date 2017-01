Meghalt Granny, a világ legöregebb gyilkos bálnája

Grannyt sokáig vizsgálták tudósok, amiből rájöttek, hogy a kardszárnyú delfineknek is van menopauzájuk, de nyugdíj után is aktívak a klánjukban - írja a 24.hu.

Kutatók jó ideje követik a csapatot, amihez a 100 év körüli bálna is tartozik, és jó ideje nem látták, ebből következtettek arra, hogy véget ért hosszú élete.

Többek között J2-t, azaz Grannyt (Nagyit) is tanulmányozták a kutatók, hogy megvilágosodjanak: az orkáknak is van menopauzájuk, ami mindössze három fajra jellemző – köztük az emberre. Darren Croft brit tudós szerint J2 utolsó éveiben is hasznára vált a csoportjának: segített a családi csoportnak, hogy túléljen, és megosztotta velük a tudását, hogy mikor és hol találnak élelmet.

Grannyék amúgy a Csendes-óceánban éltek, a vancouveri partok előtt mutatkoztak. A klánból több állatot is kifogtak a hatvanas-hetvenes években, hogy tengeri vidámparkokba vigyék őket. Ken Balcomb és csapata ekkoriban kezdte figyelni őket, harcolva a kihalászásuk ellen.

A bálna sok mindent átélhetett száz év alatt, de az egyre sűrűbb hajózás és a változó táplálkozási helyek erősen próbára tehették. A klánja létszámát jelenleg 78-ra teszik, de a lazackészletek kimerülésével elpusztulhatnak, elvándorolhatnak.

