Meghalt Miguel Ferrer színész

A 61 éves színész rákban halt meg Los Angeles-i otthonában.

Miguel Ferrer Santa Monicában született, az Oscar-díjas José Ferrer és Rosemary Clooney énekes-színésznő gyermekeként. Miguel Ferrer George Clooney egyik unokatestvére volt.

"Ma hatalmas változásokat jegyeznek majd a történelemkönyvek, s sokaknak talán fel sem tűnik, hogy ugyanezen a napon Miguel Ferrert legyőzte a gégerák. Miguel jobb és vidámabb hellyé tette ezt a világot, és távozása olyan mélyen érinti a családot, hogy minden más, ami ma történik, eltörpül mellette"

- tudatta közleményében George Clooney.

R. Scott Gemmill, a NCIS: Los Angeles producere szerint Ferrert hatalmas tehetséggel, megveszekedett humorral és hatalmas szívvel áldotta meg az ég, s átütő teljesítményt nyújtott a vásznon.

Miguel Ferrer színészi pályafutása a múlt század nyolcvanas éveiben kezdődött, számos sorozatban játszott epizódszerepeket. Az áttörést David Lynch tévésorozata, a Twin Peaks hozta meg számára,melyben Albert Rosenfield FBI-ügynököt alakította. Szerepelt az 1992-ben készült, Twin Peaks - Tűz, jöjj velem! című filmben is, s fel fog tűnni a sorozat új epizódjaiban is, melyeket tavasszal mutatnak be Amerikában.

Miguel Ferrer több mint 40 filmben játszott, köztük a Robotzsaruban, a Vasember 3-ban és a Trafficben is. Mielőtt színésznek állt, Ferrer sikeres stúdiózenész volt; több együttesben dobolt, és turnézott is édesanyjával és Bing Crosbyval.

