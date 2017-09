Megkezdődött a szeptember 1-jei ünnepségsorozat – bárki ellátogathat a parlamentbe és a pozsonyi várba

„Ez az önök napja, érezzék magukat otthon. Mert önök itt otthon vannak“ – köszöntötte ezekkel a szavakkal az érkezőket Danko. A házelnök emellett arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy ne felejtsék el, hogy 25 éve, szeptember 1-jén fogadták el a szlovák alkotmányt.

„Egy kis nemzet vagyunk, s évszázadokig küzdöttünk az államiságunkért. Gyakran éltünk más népek hatalma alatt. De ma már egy saját állammal rendelkező nemzet vagyunk. Nem minden nemzetnek van ilyen szerencséje“ – jelentette ki a házelnök.

Danko úgy vélekedik, hogy a képviselők alaposan fontolják meg minden szavukat, hogy példát mutathassanak az embereknek.

Az alkotmány elfogadásának 25. évfordulója alkalmából a szeptember 1-jei ünnepségen részt vesznekRudolf Schuster és Ivan Gašparovič egykori államfők, s az összes eddigi házelnök. Jelen lesz tehát Jozef Migaš, Pavol Hrušovský, Pavol Paška és Peter Pellegrini. Rudolf Sulík és František Mikloško nem jelentek meg az ünnepségen.



Danko méltányolta elődjei jelenlétét, mert szerinte mindegyikük tett azért, hogy ma büszkék lehessünk a parlamentre.

A pozsonyi várat is megnyitották a nyilvánosság számára. Azonkívül, hogy az odalátogatók találkozhatnak a parlament vezetésével, s a képviselőkkel is, olyan helyiségeket is bejárhatnak, amiket általában lezárnak a nyilvánosság előtt. A jelenlévőket színes program várja.

Szeptember 1. Alkalmából összeül a parlament is, ahol beszédet mond Andrej Kiska államfő, Andrej danko házelnök és Robert Fico kormányfő is.



TASR/para