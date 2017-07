Megnyílt a 192. balatonfüredi Anna-bál

Süli János azt mondta: vannak szokások, amelyek idővel korszerűtlenné válnak, eltűnnek, és vannak olyanok, amik fennmaradnak. Erre példa az ország legnagyobb múltú bálja, az Anna-bál.

A miniszter arról is beszélt: Balatonfüred és Paks közt szoros a kötelék. Az atomerőműben dolgozók 1984 óta üdülhetnek a Balaton-parti városban, a két település pedig idén együttműködési megállapodást is kötött egymással.

Somogyi Tivadar, Győr fideszes alpolgármestere a bál díszvendégeként úgy fogalmazott: Balatonfüred egy hagyományait tisztelő, múltjára és jelenére büszke város, ahol az Anna-báli tradíciókkal "a magyar hagyományok egyik ékkövét ápolják."

Bóka István, Balatonfüred fideszes polgármestere a város egyik legnagyobb büszkeségnek nevezte az Anna-bált. Hozzátette: a hagyományok tisztelete mellett minden évben törekednek az újításra, idén a bálnak helyt adó Anna Grand Hotellel szomszédos Blaha Lujza utcában utcabál is kíséri a rendezvényt.

A köszöntők után Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke vehette át a Balatonfüred fejlesztésében és népszerűsítésében végzett kiemelkedő teljesítményért odaítélt Kiss Ernő-díjat Bóka Istvántól.

Ebben az évben is a hagyományok szerint a résztvevők közül a közönség szavazza meg a legszebb tizenöt lányt az est folyamán, majd a szűkített mezőnyből szakmai zsűri választja ki a bál szépét és udvarhölgyeit. Ők vasárnap délelőtt a Kisfaludy Színpadon mutatkoznak be a közönségnek, majd lovas huszárok kíséretében sétakocsikázásra indulnak a városban. Az eseményen a szilvásváradi, a mezőhegyesi és a bábolnai állami ménesbirtok, valamint idén először a Nemzeti Lovas Díszegység is részt vesz.

A bál királynője Royal Garden-mintával ellátott herendi porcelán díszserleget kap - ilyen mintájú nászajándékot küldött Magyarország Vilmos brit herceg esküvőjére. Az első udvarhölgy Rotschild-mintára épülő, madaras mintázatú, a második udvarhölgy pedig türkiz-platina Apponyi-mintás vázát kap.

Az első Anna-bált 1825. július 26-án tartották Szentgyörgyi Horváth Fülöp János balatonfüredi fogadójában a házigazda leánya tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernő huszárkapitánnyal, az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok vértanújával.

