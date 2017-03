Megújult erővel indul a Minorma

A Minorma Polgári Társulás megújult erővel és akadályt nem ismerve kapcsol nagyobb sebességre az etnikai és nemzeti kisebbségek életében. Fő feladataként most is a szlovákiai magyar kisebbség kulturális életének felpezsdítését tűzte ki. A szervezet a tehetséggondozást, valamint a szlovákiai magyar fiatalság jövőképének építését hivatott támogatni és szervezni előadások, workshopok, közösségépítő képzések és foglalkozások formájában.

“Fontosnak tartjuk, hogy az itt élő kisebbségek békében éljenek, és emellett céljaik eléréséhez megfelelő támaszt és elegendő lehetőséget kapjanak. Feladatunk az életre nevelés, a tudásvágy fokozása és az, hogy a fiatalok az ismeretlentől való minimális félelemmel tudjanak majd kilépni a nagyvilágba“ – mondta Gyenge Veronika, a Minorma Polgári Társulás munkatársa.

A Minorma 2017-ben több szlovákiai magyar iskolával fog aktívan együttműködni. Szeretné elérni a kisebbségi fiatalság saját kultúrája iránti érdeklődésének növelését, a tenni akarást, kultúrszomjuk lángra lobbantását. A társulás a kisebbségek által lakta területeken élő fiatalokat hivatott motiválni.

“Nagy örömmel tudatjuk, hogy a Minorma híres mentortáborát idén is megszervezzük! Ajánljuk, hogy kövessék figyelemmel a szervezet tevékenységét és sokasodó programjait a megújult facebook fiókon, hiszen egyéb hasznos információk mellett a mentorprogram idei felhívása is hamarosan megjelenik” – nyilatkozta Varga Bianka, a Minorma Polgári Társulás munkatársa.

Az elmúlt években a Minorma állandó tevékenysége szünetelni látszott, aktív programként csak a mentortábort tartották repertoáron, így próbálva szüntelen segítséget nyújtani, utat mutatni az érdeklődőknek.

A Minorma Polgári Társulás 2012 őszén jött létre. Szlovákia területén élő etnikai és nemzeti kisebbségek kulturális, gazdasági, szociális és jogi érdekeinek képviseletét tűzte ki céljául, elsősorban azonban a magyar kisebbség kultúrájára összpontosít. Az elmúlt évek során olyan programok és események létrehozásában vette ki szerepét, mint a Kutika projekt, amely az elhanyagolt régiókban élőknek szeretne új motivációt teremteni, illetve a Yes, we are open program, mely az Open Society Foundation-nel együtt jött létre a tolerancia erősítése érdekében. Az egyik legnépszerűbb programként a mentorprogramot könyvelték el, amely 2012 óta fiatal tehetségek gondozását hivatott támogatni.



