MEGYEI VÁLASZTÁSOK: Csak egy képviselő jutott a Hídnak a Galántai járásban

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat testületében hét képviselői hely van fenntartva a galántai körzet jelöltjeinek, így ebből a járásból heten jutottak be a megyei "parlamentbe". Köztük túlnyomórészt - hétből öten - az MKP jelöltjei, és egy-egy hely jutott a Smer és a Híd politikusainak.

A 2013-as eredményekkel összehasonlítva az MKP megtartotta pozícióit, hiszen akkor is öt képviselői helyet szerzett a párt. Ráadásul pontosan ugyanazok az MKP-s politikusok kerültek be a megyei közgyűlésbe, akik eddig is ott ültek. Ami a jelöltekre leadott voksok számát illeti, minden MKP-s javított négy évvel ezelőtti eredményein: Berényi József (1315-el több, mint négy éve), Forró Krisztián (1215), Biró László (740), Agócs Gergely (1209) és Pék László (990) is.

A Híd a 2013-as eredményekhez képest egy képviselői helyet veszített, ugyanis nem jutott be az eddig megyei képviselőként (és egyben a Híd parlamenti frakcióvezetőjeként) tevékenykedő Gál Gábor. Rá 3200-an szavaztak, 400-al kevesebben, mint négy éve. A Híd egyetlen megyei képviselője a Galántai járásból Ervin Chomča lesz, rajta kívül még a smeres Ľuboš Šúry jutott be a megyei közgyűlésbe.

Íme a Galántai járás befutói és szavazatszámaik (a vonal alatt pedig a sikertelen jelöltek):

Berényi József (MKP) 5 986

Forró Krisztián MKP 4 913

Agócs Gergely (MKP) 4 345

Biró László (MKP) 4 316

Pék László (MKP) 4 116

Ľuboš Šúry (SMER-SD) 3 857

Ervin Chomča (HÍD) 3 474

______________________

Miloš Majko (OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ) 3 386

Csady Zsuzsanna (HÍD) 3 228

Gál Gábor (HÍD) 3 200

Klabuzai Andrea (MKP) 3 164

Roman Sukeník (SMER-SD) 2 758

Slávka Kramárová (SNS) 2 730

Marek Tóth (OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ) 2 689

Adrián Macho (független) 2 686

Martin Drobný (SNS) 2 672

Martin Práznovský (OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ) 2 648

Juhos Ferenc (HÍD) 2 628

Róbert Korec (OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ) 2 588

Peter Paška (független) 2 558

Jana Hanuliaková (OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ) 2 535

Jozef Boledovič (OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ) 2 530

Marta Némethová (SMER-SD) 2 505

Zupko Tamás (MKP) 2 445

Júlia Gálová (SMER-SD) 2 245

Forró Zoltán (HÍD) 2 062

Igor Németh (SMER-SD) 2 044

...

(parameter)