MEGYEI VÁLASZTÁSOK: A Dunaszerdahelyi járásból csak MKP-jelöltek jutottak be

A dunaszerdahelyi körzetből nyolc képviselő juthatott be a megyei önkormányzatba, és a négy évvel ezelőtti eredményekhez képest négy új képviselő is bekerült. Négy éve Nagy József (Híd) kapta a legtöbb szavazatot a megyében, akkor rajta kívül Érsek Árpád is bejutott a megyei testületbe a Hídból, ők azonban most nem indultak, és a párt egy képviselője sem volt elég erős az MKP-sokhoz képest.

A négy első közül Menyhárt József, aki azóta az MKP elnöke lett, kb. 2700-zal több szavazatot gyűjtött a körzetben, míg Fenes Iván bősi polgármester kb. 800 karikával kapott többet. A dunaszerdahelyi polgármestert, Hájos Zoltánt 130-cal választották többen, a nyárasdit, Bacsó Lászlót viszont 200-zal kevesebben. Orosz Csaba, Polák László, Hervay Rozália és Soóky Marián újoncok lesznek a megyén:

Menyhárt József (MKP) - 10 949

Fenes Iván (MKP) - 8 836

Hájos Zoltán (MKP) - 8 685

Bacsó László (MKP) - 8 312

Orosz Csaba (MKP) - 7 402

Polák László (MKP) - 6 755

Hervay Rozália (MKP) - 6 616

Soóky Marián (MKP) - 6 367

______________________________

Rigó Konrád (Híd) - 5 595

Horváth Zoltán (független) - 4 553

Földes Károly (független) - 3 925

Vangel Ferenc (Híd) - 3 209

Dakó Sándor (független) - 3 100

Sárközy Irén (Híd) - 3 001

Varga Albin (Híd) - 2 749

Józan Horváth Gabriella (Híd) - 2 518

Ján Berceli (OĽANO) - 2 212

Edita Lysinová (Híd) - 2 198

Ivan Seňan (Híd) - 2 060

Kovács Kristian (Híd) - 1 999

Bölcs Marian (OĽANO) - 1 946

Berényi Ferenc (ĽSNS) - 1 939

Horony Štefan (OĽANO) - 1 783

Sebök Pál (független) - 1 678

Renáta Klauková (OĽANO) - 1 672

Richard Kmeť (Smer-SD) - 1 571

Jozef Samek (OĽaNO) - 1 477

Ivan Husár (OĽaNO) - 1 458

Horváth Róbert (MKDA-MKDSZ) - 1 413

Jakub Nagy (SZSZO) - 1 294

