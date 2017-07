Mennyi fizetést kapnak Donald Trump emberei?

Az AP amerikai hírügynökség összesítése szerint az elnöki hivatal dolgozóinak negyven százaléka 100 ezer dollárnál többet keres évente.

A Fehér Ház legjobban fizetett dolgozója Mark House, aki vezető politikai tanácsadóként évente 187 100 dollár fizetést kap.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint 22 vezető beosztású alkalmazott évente 179 700 dollár fizetést kap. Ennyit keres Steve Bannon stratégiai vezető, Reince Priebus kabinetfőnök, Sean Spiver elnöki szóvivő ls Kellyanne Conway vezető tanácsadó is. Évente 179 ezer dollár a fizetése Omarosa Manigault-nak, aki Trump egykori vetélkedőjében szerepelt, most pedig kommunikációs igazgató, és ennyit keres Dan Scavino közösségi médiaigazgató is.

Donald Trump több tanácsadója egy fillér fizetést sem vesz fel. Nem vesz fel munkabért Ivanka Trump, az elnök lánya, sem az ő férje, Jared Kushner.

A Fehér Ház 1995 óta minden évben köteles tájékoztatni a törvényhozást arról, hogy kiket és mennyiért foglalkoztat.



MTI/para