Mennyi idő alatt érne célba egy észak-koreai rakéta?

Az AP amerikai hírügynökség két szakértőt szólaltatott meg a témáról: az Aggódó Tudósok Uniójának egyik vezető szakemberét, David Wrightot és Markus Schillert, a független ST Analytics németországi központú űr- és rakétatechnikával foglalkozó cég elemzőjét.

ÉSZAK-KOREA-SZÖUL: HAT PERC

Észak-Korea, még jóval azelőtt, hogy nukleáris programmal rendelkezett volna, tisztában volt azzal, hogy a demilitarizált övezettől kissé északabbra telepített hagyományos tüzérséggel, az azzal való fenyegetéssel túszként bánhat a dél-koreai fővárossal, az elővárosaival együtt tízmilliós Szöullal. A település mindössze 40-60 kilométerre fekszik a demilitarizált zónától, a lövedékek hat perc alatt érhetnének célba.

A becslések eltérőek annak megítélésében, hogy mekkora kárt okozhat egy ilyen támadás. A károk tetemesek lennének, mégha Phenjan állításával ellentétben nem is változtatná Szöult hamutengerré.

Szöul védelme lyukacsos. Patriot típusú rakétaelhárító föld-levegő ütegekkel védik, de azokat rövid hatótávolságú, szovjet fejlesztésű, a NATO-kód nyomán Scudként ismert rakéták ellenében szánják. Észak-koreai tüzérségi támadás esetén nem mennének sokra velük.

A Dél-Koreába szánt, sokat emlegetett, kifinomult THAAD típusú rakétavédelmi komplexum szintén nem lene képes megvédeni Szöult tüzérségi tűzzel, vagy rakétákkal szemben jelenlegi telepítési helyéről. Nem ilyesmire tervezték.

Észak-Korea vegyi vagy biológiai robbanófejekkel is lecsaphat Dél-Koreára, s felbukkant az amerikai haditengerészet által is használt kikötő, Puszan megtámadásának a lehetősége is.

TOKIÓ:10-11 PERC

Japánnak szintén vannak Patriot ütegei, például Tokió belvárosában, a védelmi minisztérium területén. Az Egyesült Államokkal együtt fejlesztette ki a hadihajókra telepíthető Aegis rendszert, amelyet ötezer kilométernél kisebb hatótávolságú rakéták elfogására terveztek.

A Patriotokat arra szánják, hogy az ellenséges rakétát a röppálya végső szakaszában "kapja el", a becsapódás előtt, amennyiben az Aegis hajókra telepített SM-3-as rakétáinak nem sikerülne azokat hatástalanítani távolabb és magasabban, a röppálya középső szakaszán.

Továbbra sem ismert, hogy Phenjan rendelkezik-e működő nukleáris robbanófejjel, "nem csak valamiféle nukleáris szerkezettel, amelyet laboratóriumi körlmények között felrobbantanak egy alagútban" - mondja Markus Schiller.

Súlyos kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy ez a réteges védelem, mégha a THAAD rendszer erősíti is, képes-e megbízható rakétapajzsként működni. Az egyik kérdés, hogy képes-e leküzdeni az ellenség, ha egyszerre "kirajzásszerűen" több rakétával támad. Észak-Korea, úgy tűnik, tisztában van a másik oldal ilyen típusú félelmével, s márciusban egyszerre négy közepes hatótávolságú Scud ER rakétát irányított a Japán-tenger fölé.

SAN FRANCISCO: 30-34 PERC

Az interkontinentális ballisztikus rakéta hatótávolsága minimum 5500 kilométer. Észak-Koreának jelenleg nincs ilyen rakétája - legalábbis így tudják a szakemberek, de a vasárnap felbocsátott rakéta közelében van ennek a paraméternek. Szakemberek szerint mintegy 4500 kilométerre repülhetett volna, amennyiben maximális röppályára állítják. Ez elegendő arra, hogy körülbelül 15 perc alatt elérje Guamot, az Egyesült Államok kulcsfontosságú katonai támaszpontját a Csendes-óceánon.

Schiller azt magyarázza, hogy egy interkontinentális rakéta számára az első 5500 kilométer megtétele valamivel több mint húsz percet vesz igénybe. Amennyiben a rakétát egy körülbelül tízezer kilométerre lévő célpontra lövik ki, kevesebb mint harminc perc alatt éri el a célpontot - magyarázza Sciller szakértő.

Wright 33-34 percre becsüli például a San Franciscóra kilőtt rakéta útjának idejét, Schiller szerint az út a nyugati partig rövidebb ideig tarthat: egy rakéta kevesebb mint harminc perc alatt érheti el Seattle-t (8000 kilométer) és Los Angelest (9000 kilométer).

A tudósok abból indulnak ki, hogy Észak-Korea a saját területéről bocsátja útjukra a rakétákat. A távolság problémáját megkerülendő, illetve a rejtőzködés képességét növelendő, Észak-Korea már most dolgozik tengeralatjáróról felbocsátható ballisztikus rakétáján. Szakértők szerint még évekig eltart, amíg lesz Észak Koreának tengerlattjáróról felbocsátható, bevethető rakétája, de a múlt évben már sikeresen kipróbált egyet.

Kevesebb mint 11 ezer kilométer az Észak-Korea és New York, illetve Washington közötti távolság. Ez Schiller szerint körülbelül harminc percet jelent, Wright becslése: 38-39 perc.

Az Egyesült Államok nagyrészt a szárazföldi rakétavédelmi rendszerre bízza magát a "beérkező" interkontinentális rakéták elfogásában. Ilyen célt szolgál a kaliforniai Vandenberg légi támaszpont és az alaszkai Fort Greely.

Wright szerint, eltekintve egy "bejövő" rakéta megállításától, a másik nagy kérdés, hogy mit válaszol az amerikai elnök, mit kell tennie. "Az időkeretek szűkösek" - mondja Wright. "Még interkontinentális rakéták esetében is sok lépést kell megtenni az esemény felderítésére, körülbelül tíz percet hagyva az elnöknek annak eldöntésére, hogy szükség van-e megtorló csapásra" - mondja Wright.

A szárazföldi telepítésú interkontinentális rakéták öt percen belül a levegőben lehetnek, a tengeralattjáróra telepítettek 15 percen belül. S ha egyszer felbocsátották, visszaparancsolni már nem lehet őket.

(MTI)