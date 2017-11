Menyhárt először szólalt fel szlovákul - Érik az MKP-OĽANO koalíció

Két magyar felszólalója is volt a november 17–i gyűlésnek, amit az ellenzéki pártok hívtak össze pénteken a főváros SzNF terére.

A magyar felszólalók közül elsőként Simon Zsolt kapott szót, akinek másfél perces szónoklatában a szilárd jellem kifejezés vitte a prímet. Az egykor hidas, ma független parlamenti képviselő szerint a karakterrel rendelkező választó felelősségteljesen áll hozzá az ország helyzetéhez, és azt is tudja, hogy a változás lehetséges.

"Mi itt mindnyájan otthon vagyunk, együtt vagyunk. Köszönöm, hogy a megyei választásokon úgy döntöttek, hogy Robert Fico már visszavonulóban legyen. Tartsunk ki, hogy jobb irányba változtassunk és remélem, Fico a következő választások után befejezte pályafutását" - jelentette ki a pódiumon Simon. A rövid, spontán felszólalásában pár bővített mondatot magyarul is elmondott.

„Mi mindnyájan itthon vagyunk és fontos a változás”

- fejezte be anyanyelvén a politikus.

Fotó: SITA

Matovič oldalán: Menyhárt József

Az MKP elnökének szónoklatát Igor Matovič, az OĽANO frontembere vezette fel. Dodi a barátom – vallotta be az ellenzéki képviselő, aki ezzel a gesztussal szinte szembemenően azt is hozzátette, bizony ő volt az, aki megakadályozta 2010-ben, hogy Orbán Viktor magyarországi útlevéllel szórja meg az iteni magyarokat.

Az OĽANO és az MKP közeledése ezen a héten kapcsolt új fokozatba: A Denník N napilap kedd esti vitafórumán Matovič felajánlotta az MKP-nak, hogy a 2020-as parlamenti választásokon induljanak koalícióban az OĽANO-val.

Menyhárt József szlovákul, magyarul és németül üdvözölte a 3-400 jelenlévőt, de beszédét csak szlovákul mondta el.

Két és fél perces felszólalásában felidézte az 1989. novemberi tömeggyűléseket, ahol a szlovákok és a magyarok ugyanazt kívánták, a rezsim megdöntését.

"Most is hasonló céljaink vannak – leváltani azt az ártó kormányt, amelyik szerinte sokban hasonlít a letűnt rendszer végrehajtó hatalmára" - mondta Menyhárt. Rövid beszédében odaszúrt egyet a Híd vezetőjének is, mondván:

"A változáshoz együttműködésre van szükség, de nem a bugári értelmeben vett együttműködésre."

Menyhárt tolmácsolta az MKP választóinak véleményét, miszerint a lényeg: „a szabadság és a szülőföld ugyanazt jelenti számunkra és önök számára”. Ezt követően az MKP első embere felsorolta, mi mindenhez vagyunk lojálisak: a szülőföldünkhöz, az országhoz, ahol élni akarunk. „Sok minden összeköt minket, működjünk együtt és váltsuk le ezt a kormányt” – szögezte le az MKP elnöke.

(sárp)