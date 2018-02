A mexikói elnök lemondta washingtoni látogatását

A mexikói államfő, Enrique Pena Nieto lemondta tervezett washingtoni látogatását azt követően, hogy feszültségterhes telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel - számolt be szombaton meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a The Washington Post.

A tervek szerint Nieto februárban vagy márciusban kereste volna fel az amerikai fővárost. A látogatás azonban elmarad egy 50 perces, február 20-án megtartott telefonbeszélgetés miatt. Ennek során a mexikói fél garanciát akart kapni arra, Trump a tárgyalásokon a Fehér Házban nem fog nyilvánosan ragaszkodni ahhoz, hogy a két ország határán emelendő fal építési költségeit Mexikó fizesse. Az amerikai elnök ezt nem akarta szavatolni. A két fél nem kívánt kompromisszumot kötni.

A lap egyik mexikói hivatalos forrása azt mondta, a telefonbeszélgetés során Trump "kikelt magából". Az is kiderült, hogy néhány nappal ezelőtt, február 14-én a Fehér Házban a felek előzetes konzultációt folytattak a látogatásról, amelyen gyakorlatilag megállapodtak Nieto látogatásának körülményeiről - számolt be a The Washington Post.

Ez utóbbi konzultáción Luis Videgaray mexikói külügyminiszter, Trump veje és főtanácsadója, Jared Kushner, Herbert McMaster nemzetbiztonsági tanácsadó és más magas rangú tisztviselők vettek részt.

A cikkben kiemelték ugyanakkor nem kizárt, hogy a mexikói államfő a történtek ellenére megpróbál majd tavasszal ellátogatni Washingtonba.

