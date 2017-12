Mi magyarok képesek vagyunk arra, hogy meghaladjuk a megosztottságot – vallja Szél Bernadett

A magyarországi parlamenti választások közeledtével egyre jobban körvonalazódnak azok a választási programok, amelyekkel az ellenzéki pártok szeretnék kormányváltásra ösztökélni a választópolgárt. Egységes fellépés híján több ellenzéki párt döntött úgy, hogy miniszterelnököt állít és programot fogalmaz meg, bízva abban, hogy ha kell, egyedül is megmérkőzik a feladttal. A Lehet Más a Politika (LMP) is ilyen megfontolásokból döntött úgy, hogy a párt egyik társelnökét, Szél Bernadettet, indítja miniszterelnökjelöltként, a saját fogalmazása szerint korszakváltás céljából, a 2018-as választásokon. Az elnökasszony célkitűzéseiről és megoldáskereső ajánlatairól novemberi brüsszeli útja alkalmával, egy párbeszéd keretében tájékoztatta a helyi érdeklődő magyarokat. Pártjának felfogása értelmében ‘’egy életképes demokrácia nemcsak a többséggel, hanem a kisebbségekkel is foglalkozik, és döntéseiben azok érdekeit is képviseli.’’ Készséggel válaszolt kérdéseinkre, kitérve a határontúli magyarok sajátos gondjaira is.

Szokatlanul merész dolog nőként miniszterelnöki posztra pályázni Magyarországon, számít-e a magyar férfiak támogatására, mennyire fogadják el a nők az Ön jelölését ?

Különféle visszajelzéseket kapok arra, hogy nem szokványos módon, nőként pályázok erre a kihívásra, szolgálatra. A nőktől főleg azt, hogy példaértékű amit csinálok, elvárják, hogy keményen álljak ki értük. Ez az út amelyen elindultam nem rólam szól, hanem minden nőről. Bármilyen munkakörben legyünk is, sokszor hátrasorolnak, sőt megaláznak, több teljesítményt várnak el tőlünk ugyanazért az elimerésért amit egy férfi megkap. Ez a döntésem erről a sorsközösségről szól. Remélem sokan követnek majd a politikában vagy számos más területen. Az LMP azon van, hogy a nemek egyenjogúsága megvalósuljon. Tapasztalom, hogy sok magyar férfi is osztja ezt a törekvést és támogat, büszkék arra, hogy egy nő a kihívója Orbán Viktornak.

Amennyiben megválasztják felköltözik a várba, avagy úgy gondolja, hogy megfelelnek a tisztség betöltéséhez a szerényebb körülmények?

Nem! Nagyon is megfelel a magyar parlament csodálatos épülete, azt szeretném, hogy a benne folyó politika is olyan minőségű legyen. Azt tapasztalom, hogy nagyon silány az ami ebben a csodálatos térben történik, az a célom, hogy a munka minősége is a csodálatos épülethez nőjön fel. Hivalkodónak tartom a Várba költözést. A mostani kormány hosszú regnálást vizionál, 2030-ra meg akarja oldani a demográfiai kérdést, ami szerintem a családok dolga, a kormány segítségével. A jelenlegi adórendszer azoktól a családoktól vesz el pénzt, amelyeknek átlagbér alatti a jövedelmük, ami jelenleg a dolgozók háromnegyede. A gyeremekvállalás egy hosszútávú döntés, a kormányoknak abban van felelőségük, hogy hosszútávú, biztos alapot teremtsenek a családoknak, ebben nagyon elkötelezettek vagyunk.

A különféle beruházások, építkezések kapcsán az LMP rendszeresen korrupció gyanújával vádolja a mostani kormányt, mire alapozzák feltételezéseiket?

A parlamenten kívül is rendszeresen felhívjuk a kövélemény figyelmét minden korrupcógyanús jelenségre, a kellő feljelentéseket is megtesszük, folyamatossan zajlanak a nyomozások, de látványossan lassan. Mihelyt hatalomra kerülünk, nem lesz többé mód halogatni azokat a döntéseket, amelyeket most megpróbálnak későbbre tolni. A független igazságsolgáltatással kell majd szembenézniük azoknak az embereknek, akik most kirabolják a magyar családokat. Külön törvényeket hoznak arra, hogy ne legyenek kötelesek közérdekű adatokat kiadni. Kirívó a paksi beruházás titkosítása. Tapasztalható, hogy a kormány már hozzányúlt a paksi hitelekhez, elkezdődött a pénzek elköltése, mivel folyamatos pénzutánpótlás nélkül egy korrupt kormányzás megbénul.

Magyarországon a hivatalos adatok szerint látványossan csökkent a munkanélküliség, az ország gazdaságilag jobban teljesít, miér lenne szükség rendszerváltásra?

Statisztikus voltam még az előző életemben, érdeklődéssel nézem, hogyan próbálják kiforgatni a számokat. Orbán Viktor azzal dicsekszik, hogy négy és fél millió munkavállaló dolgozik és fizet adót. Én majd azt fogom bemutatni, hogy ezek az emberek meg is élnek a bérükből. Az alap az, hogy olyan országot szeretnénk, ahol az, aki napi nyolc órát tisztességgel ledolgozik, az képes megélni, el tudja tartani a családját és tartalékot is felhalmozhat, ami ma nem lehetséges. Olyan országban élünk, amelyben emberek műtétekre kénytelenek hitelért folyamodni. A forráskivonások súlyosan károsítják az ellátás minőségét, megfizetett, megbecsült orvosokra, ápolókra, mentőszolgálatra, egészségügyi ellátásban dolgozókra van szükség. Megteremtjük a vidéki szakorvosellátást, minden településnek biztosítjuk a gyermek- és háziorvosi ellátást, korszerű kórházakat teszünk elérhetővé mindenki számára.

Mi lesz a jelenlegi közmunkásokkal ?

Átalakítjuk a közmunkarendszert. A közmunka nem cél, hanem eszköz. Jelenleg százkilencvenezer a közmunkások száma, nagytömegű ember rosszul fizetett munkaviszonyban. Közmunkárra akkor és addig van szükség, amíg nincs más foglalkoztató, mint az állam. És csak ideiglenes jelleggel. Mi a helyi gazdaságifejlesztési alap és a zöld beruházási alap alkalmazásával akarjuk finanszírozni a helyileg létrehozott munkahelyeket. A megújuló rendszerek felépítése, a magyar kis- és közepes vállakozások támogatása a multinacionás cégekkel szemben az, ami a most uralkodó helyzetet szünteti meg. Számításunk szerint ez négyszázhetvenezer személynek biztosít megélhetést, főleg a kevésbé képzett rétegek körében. A nemzet versenyképességének alapját a hazai piacra termelő vállalatok és családi kisüzemek adhatják, amelyek innovációs hátterének a biztosítását kötelességünknek tartjuk. A légszennyezés felszámolása, szennyvízkezelés, környezetbarát mezőgazdasság meghonosítása, a hulladékkezelés is a munkahelyteremtést szolgálja. Szakítani kell a félelemben tartás rendszerével, amellyel helyi erős emberek élnek vissza. Kötelesek vagyunk ezt felszámolni, ahogyan biztosítanunk kell a közmunkások számára a minimálbért, amelynek kezdetben szerényen fedeznie kell a megélhetést. Szégyenletesnek tartom a gyermekek közmunkáját. A kötelező iskolalátogatás korhatára tizenat év, sok esetben az ilyen korú gyerekek kénytelenek a kenyérkeresői szerepet ellátni. Ezt fel kell számolnunk, a mostani 28 500 forintos szociális juttatást kezdetnek 50 ezerre emeljük, a lakhatási támogatást a kormány hatásköre alá vonjuk, ehhez társítanánk a szociális lakhatási programot, amely szintén munkahelytereméssel járna. Az iskolakötelezettség újból tizennyolc éves korig tartana, ingyenessé tennénk a továbbtanulást, a cél, hogy minden tíz személyből négy legyen diplomás.

A menekültválság magyarországi értelmezését megalapozottnak tartja? Nem kéne inkább jobban törődni a roma felzárkoztatással?

Menekültügyben az országban negatív propaganda folyik. Én a megoldásban vagyok érdekelt az európai közösségen belüli országokkal és nem a szavazatszerzésben a félelemkeltés árán. Az illegális bevándorlást ellenőrizni kell a rossz szándékkal érkezők kiszűrésére. A háborúk elől menekülők emberi jogainak tiszteletben tartása mellett, a kettő nem zárja ki egymást. A határőrség helyreállítása céljából biztosítanánk a megfelelő forrásokat. A romaintegrációnak része a helyi gazdaságfejlesztési program, az oktatási rendszer reformja. Elterjedt jelenség, hogy az alsótagozatról a felsőtagozatra lépésnél a leggyakoribb a leszakadás, ennek orvoslására alkalmaznánk a családok bevonásával a tanoda rendszert. Néha teljesen hétköznapi okai is vanak a lemaradásnak, gyakran elkerüli a figyelmet, hogy a kisdiák rövidlátó, nem látja a táblát, lemarad a tanulásban, szűrő programokkal sok hátrányos helyzetű gyermeken tudunk segíteni.

Gyurcsány Ferenc a közelmúltban felvetette a határontúli magyar állampolgárok szavazati jogának esetleges megvonását. Ön hogyan rendezné a kérdést? Milyen viszonyt szeretne kialakítani a határontúli magyarokkal?

Az LMP álláspontja szerint a nemzeti identitás megőrzése nem lehet bel-és külpolitikai viták tárgya. A nemzeti identitás megőrzése nemzeti ügy. Ezért tartjuk nagyon sajnálatosnak, hogy az elmúlt hetekben méltatlan viták kereszttüzébe kerültek határon túli magyar honfitársaink. Mélységesen megdöbbenünk azon, hogy politikai tömörülések újra és újra a magyarok megosztásán dolgoznak, most épp a határon túl és belül élők közé akarnak éket verni. Mi a magyar állampolgárság megszerzését a határon túl élő magyarok esetében a nemzeti közösség összetartozását erősítő eszköznek tekintjük. Éppen ezért tartjuk azt is elfogadhatatlannak, amikor prominens Fideszes vezetők külhoni magyar közösségeket bélyegeznek meg, vagy magyarságtudatukat, céljaikat kérdőjelezik meg. Határozott álláspontunk, hogy nem a magyar kormány dolga az, hogy megmondja, ki képviselje a határon túli magyar közösségeket: ezt csakis az ott élő magyar emberek dönthetik el. Kormányra kerülésünket követően, fentiek alapján, semmilyen jogkorlátozás és jogfosztás nem képzelhető el. A határon túli honfitársainkat pedig valódi és hatékonyabb konstrukciókon keresztül fogjuk támogatni: nem Budapestről megmondva, milyen támogatásokra van szükség Dunaszerdahelyen, Székelyudvarhelyen, Újvidéken, Munkácson.

Krivánszky Miklós - Brüsszel