Michael Moore a Broadwayen politizál

Az előadás producerei hétfőn jelentették be, hogy Moore a The Terms of My Surrender (Megadásom feltételei) című műsorában a washingtoni politikát és Donald Trump elnököt állítja a középpontba.

A szatirikus hangvételű előadást 12 hétig játsszák.

Moore tavaly októberben, néhány héttel az elnökválasztás előtt mutatta be a Trump politikájával szemben álló, Michael Moore in Trumpland című dokumentumfilmjét.

(MTI)