Miért érdemes az egyik legrosszabbnak tűnő jelöltet megválasztani a közmédia élére

A Smer azért, mert nem ment simán, a koalíció nem minden pártja voksolt mellette az első körben. A Híd sem, hiszen a jelölt nehezen vállalható (ha vállalható) a múltja miatt. A köz mint közönség sem, hiszen eddigi tapasztalatai Rezníkkel nem jók. Nem örül a kultuszminiszter, aki kormánya ellenében a jelenlegi vezérigazgatót támogatta. Rezník örül-e, nem tudom, én a helyében inkább csak megkönnyebbülnék…

Tudni való, hogy az úriember egyszer már évekig vezette a közrádiót, és abban nem volt köszönet sem anyagilag, sem a szakmai korrektséget tekintve. A magyar hallgatók és szerkesztők pedig egyenesen le voltak tojva – jobb esetben. Nem csupán növelte a cég adósságát, csökkentette a hallgatottságot, hanem szimpla kiszolgálójává lett a HZDS politikájának. Volt egy koncessziósdíjbeszedés-botrány, egy putyinnyalóoroszhírügynökség-botrány, és egy Pátria-fogyókúra… Nem elég?

Erre most hosszú huzavona után a fogát szívva, de beállt mögé a Híd.

Ha már nem lehet elkerülni az ex mečiarista győzelmét, akkor olyan pozícióba érdemes hozni, hogy tartozzon. És tegye rendbe, amit azelőtt lerombolt. És a Híd deklaráltan el is várja a pártatlanságot, valamint a magyar adás kellő és illő tuningját. S mivel támogatta, tán lesz is mit visszavonni adott esetben, ez ok a számonkérésre (már ha épp működőképes lesz az adott számonkérési konstrukció).

Beszédes: a hírek szerint ugyancsak e jelöltre voksoltak – kurva matek… – a szlovák parlament díszfasisztái. Szóval elfogadható nekik, ez sem egy jópont…

De ha pragmatikusak vagyunk, látni érdemes, így valószínűleg a Híd nélkül is átkalapálták volna Ficoék Rezníket. Akkor viszont a Pátriának coki lett volna…

Sokunknak elment az étvágya, ám azt látni kell, hogy a koalícióban politizálásnak (a közösségért, ugyebár, úgy tanultuk) ára van. Most ez az ára. Akinek a torkán nem megy le, ne álljon kéjhölgynek…

Kíváncsian figyeljük ez aktust követő fejleményeket. A Pátria fejlesztéseit, a korrektséget és az esetleges hidas számonkérést.

Ja, és nemsokára kiderül, hogy az üzlet, pardon: alku, elnézést: egyezség része volt-e Monika Jankovská be nem választása a Bírói Tanácsba (emlékszünk, az igazságügy hidas miniszter asszonya lemondását helyezte kilátásba, ha beválasztják). Mert például lehetne…, ha már árakról beszélünk…