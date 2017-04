Miért kifizetődő a komposztálás? Megmutatjuk!

A tavasz beköszöntével a kerti munkák is felsorakoztak a mindennapi teendőink közé. A legtöbben már megkezdték a gyep nyírását, elvégezték a gyümölcsfák illetve a dísznövények metszését, illetve biztosították a megfelelő tápanyagellátást növényeik számára. A munkák során rengeteg zöldhulladék gyülemlik fel, amely elszállításáért sokan még fizetni is hajlandóak, mit sem tudva arról mennyivel hasznosabban, környezettudatosan és effektívebben is megoldhatná ezt a ''problémát'' egyszerű komposztálással.