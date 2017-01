Miért nem működik a fűtés a RegioJet járatain?

A RegioJetet mostanában nem kíméli az "élet": a Pozsony-Dunaszerdahely-Komárom vonalon közlekedő frekventáltabb járatokon jó ideje tömegnyomor uralkodik, a balesetek a vállalat három szerelvényt likvidálták, a helyzetet pedig a vállalat és a közlekedésügyi minisztérium közti vita is súlyosbítja - melyben bármelyik félnek is nehéz volna őszintén igazat adni.

Visszatérő probléma továbbá a RegioJet "déli" vonalán, hogy nyáron eszméletvesztést eredményező hőség, télen pedig fogcsikorgató hideg uralkodik a járatokon.

Takács Gergely, a Szlovák Műszaki Egyetem docense vélhetően megelégelte, hogy Dunaszerdahelyről pozsonyi munkahelyére ingázva rendszeresen áldatlan állapotok uralkodnak a RegioJet vonatain. Január 10-én digitális termométerrel felszerelkezve kelt útra, és a műszerrel 14 °C-t mért a vonat fedélzetén.

A járaton nyilvánvalóan nem működött a fűtés, erről tanúskodtak az ablakokat ékesítő jégvirágok is. Ráadásul az adott szerelvénynek nem is ez volt az első útja - utasokkal tele futott be a pozsonyi vasútállomásra, majd rögtön indult is vissza Dunaszerdahely irányába.

A hőmérséklet megmérése után Takács Gergely megkérdezte a személyzet egyik tagjától, miért nem működik a fűtés. Minderről egy rövid videót is készített:

A stewardess udvariasan közölte vele, hogy a fűtéssel valamilyen gond van, és azt tanácsolta neki, hogy a problémával kapcsolatban inkább érdeklődjön e-mailben. A joggal elégedetlen utas nem késlekedett, az alábbi bejegyzést tette közzé a RegioJet Facebookján:

Kedves igazgató úr!

Szívesen megkérdezném, miért nem lehe olyan technikai állapotban tartani a RegioJet szerelvényeit, hogy a klimatikus körülmények alkalmasak legyenek az utasok szállítására? Nyáron a klimatizáció csak néha működik, míg télen az utasok rutinszerűen fűtetlen vonatokon utaznak.

Példaként január 10-i fotókat is küldök a RegioJet 17:05-ös Pozsony-Komárom járatáról. Méréseim szerint a levegő hőmérséklete 14 °C volt, az ülések felületi hőmérséklete 12 °C, míg a fűtőtestek hőmérséklete kellemes 7 °C volt. Párszor utazom csak hetente, de sokszor tapasztaltam hasonló állapotokat.

Nagyon kíváncsi volnék őszinte válaszukra, ám csak a szokásos, de udvarias magyarázkodásra számítok. Ezúttal viszont egyszerűbbé teszem az Önök munkáját, elég csak megjelölni (én megjelöltem a kedvencemet) az aktuális választ.

Elnézését kérjük, de

[x] a szerelvény elromlott, ez a rendkívüli esemény csak egyszer fordult elő ezen a konkrét járaton.

[ ] a közlekedésügyi minisztérium nem rendelt magasabb hőmérsékletet a vonatra.

[ ] a szerelvény másik felében működött a fűtés.

[ ] a rendkívül fagyos időjárásban a fűtés nem képes 15 °C fölé növelni a hőmérsékletet.

[ ] "Fico ingyenes vonatai" tehetnek erről.

[ ] az utasok kinyitják az ablakokat, ezért van hideg.

[ ] a mérés rossz, a fűtés rendesen működött.

Üdvözlettel

Gergely Takács, PhD.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a RegioJetet is, amint megkapjuk a vállalat szóvivőjének válaszát, közöljük.

(db)