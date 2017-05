Miért nem szavazta meg Danko a kulturális alapot?

Tegnap v ezércikkben számoltunk be arról, hogy a parlament 101 igen szavazattal jóváhagyta a Kisebbségi Kulturális Alap létrehozásáról szóló törvényt.

Annak végszavazásánál a koalíciós képviselők közül egyedül Andrej Danko viselkedett különutas módon. Ő nem támogatta a jogszabályt, melynek értelmében ezentúl ez az alap osztja majd szét a jócskán megemelt keretösszegű támogatást.

Információink szerint a parlament elnöke nem merő rosszindulatból tett ilyet, csupán hibásan nyomta meg a szavazóberendezés jelenléti gombját. Ez okozta azt, hogy bár jelen volt a szavazáson, de képtelen volt megtámogatni az új törvényt.

Most elvonatkoztatva attól a luxustól, hogy azon fanyalogjunk, a nemzetiek vezére - egyedüli SNS-esként - miért nem támogatta a kulturális autonómia elemeit tartalmazó törvényt, szaglásszuk körbe a körülményeket, mi történhetett valójában.

Egy képviselő három lépésben jut el a tényleges szavazáshoz: elsőként, közvetlenül az aktus előtt regisztrálnia kell magát a kártyájával. Majd a jelenlétét igazolja, és ezt követően szavazhat az adott javaslat mellett, ellene vagy esetleg tartózkodhat, ha olyan kedve szottyan. Dankónk a regisztráción még túljutott, aztán állítólag a jelenléti gombot nyomta meg oly módon, hogy aztán nem tudott a következő szintre lépni. Azaz nem szavazott. Talán az ujjainak finom motorikája mondhatta fel a szolgálatot.

A házszabály ügyrendje persze lehetővé teszi azt, hogy a honatya - ha rájön, a szavazóberendezés nem viselkedett rendeltetésszerűen vagy hogy elbénázta a voksolást – kérheti, hogy a jegyzőkönyvben tüntessék fel az akaratát tükröző döntését. Erre most nem került sor. Így is meg vagyunk hatódva, hogy jelenlévő összes kormánypárti - meg néhány ellenzéki - képviselő rábólintott a törvényre. Kivéve Dankót. Aki - a parlamenti dokumentumok tanúsága szerint - egy perccel előtte és aztán egy perccel később is már tökéletesen tudott szavazni. Úgy, ahogy ő akart.

(sárp)