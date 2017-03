Mikor hagyja el Fico a Bonaparte-villát? Ezekből a lehetőségekből választhat

Azonban még máig sem világos, hogy a miniszterelnök hová szeretne költözni, miközben már szorul a nyaka körül a hurok: február végén azt ígérte, ha eljárás indul a Bonaparte tulajdonosa, Ladislav Bašternák ellen, abban az esetben kiköltözik a tőle bérelt lakásból. Az ellenzéki pártok kedden felszólították Ficót, hogy tartsa be ígéretét, és költözzön ki a komplexumból, Bašternák ellen ugyanis eljárás indult.

A miniszterelnöknek vannak tapasztalatai a költözésben. Jelenlegi, 377 négyzetméteres lakásába 2012-ben költözött be, amiért havonta 2 650 eurót fizet. Azelőtt egy négyszobás lakást bérelt Pozsonynak azon részén, ahol jelenleg Andrej Kiska köztársasági elnök is lakik.

Minden tisztviselőnek joga van arra, hogy biztosítsanak számára lakást, Fico azonban nem kér ebből. A miniszterelnök elmondása szerint az elnökkel ellentétben ő így ezreket spórol meg az államnak. „Ebben a lakásban több miniszterelnök is megfordult” – magyarázta Fico, hogy miért nem költözhet el egyik napról a másikra a Bonaparte luxuskomplexumból.

Elmondása szerint intenzíven keresi új otthonát, de nem szeretne minden évben egyik lakásból másikba költözni, mint egy dromedár. „Oda szeretnék költözni, ahol életem hátralévő részét élhetem le” – tette hozzá Fico.

Ficónak több lehetősége is van, amit ideiglenes megoldásként is alkalmazhatna. A pozsonyi Čmeľovcén lévő lakóház teljes magányt kínálnak a politikusoknak, emellett pedig edzőteremmel és játszótérrel is rendelkezik. De más fővárosi ingatlant is választhatna, ami teljes mértékben kielégít minden igényt.

Mirosla Kusý politológus szerint elfogadhatatlan, hogy Fico továbbra is Bašternák lakásában maradjon. „Emellett külföldi politikusokat is szokott fogadni a lakásán. Egy olyan férfi lakásában, akit adócsalással vádolnak” – tette hozzá Kusý.

Fico lehetőségei:

A kormányfő 2012-ig egy négyszobás lakásban élt Pozsonyban. Ez a lakóház az állam tulajdonában van, amiért Fico megközelítőleg 2 000 eurót fizetett havonta. Jelenleg Andrej Kiska is ott lakik, aki valamivel több mint ezer eurót fizet havonta.

A nehnuteľnosti.sk portál szerint a fővárosban több olyan lakást is kínálnak, ami bőven kielégítené a kormányfő minden igényét. Egy felújított ötszobás lakásért megközelítőleg 2 500 eurót kérnek havonta.

Fico már korábban említette, hogy új házat építetne. Legújabban azt állította, hogy már valamit kinézett, de még semmit nem akart konkretizálni.

Az egyelőre a jövő titka, hogy Fico hogyan fog dönteni, egy azonban biztos: Igor Matovič (OĽaNO) személyes segítségét is felajánlotta a költözésben. Mint elmondta, kíváncsi rá, hogy fogja a több tízezer eurót érő bútorait elcipelni a lakásból.

Cas.sk/para