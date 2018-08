Milyen eperfajtát válasszunk?

Mielőtt nekifognánk a szamóca telepítésének jó, ha kicsit átgondoljuk, hogy mekkora területre szeretnénk ültetni, s arra mennyi palántára lesz szükségünk. Milyen célra ültetjük az epret (friss fogyasztásra, befőzésre, esetleg lekvárnak is)? Érdemes tájékozódnunk az aktuális palántakínálatról is a környezetünkben, esetleg nem árt áttekinteni a webáruházak kínálatát. Természetesen szóba jöhet a szomszéd, vagy ismerős által szaporított palánta is, csak ezeknek az a hátrányuk, hogy általában szabadgyökerű palánták, amelyeknél a gyökeresedés kicsit problematikusabb lehet. A másik szempont pedig az, hogy a gazdaboltokban beszerezhető tápkockás palánták általában vírusmentes szaporításból származnak, ami hosszú távra sokkal kifizetődőbb, ha drágább is.

Képen: Aromas - talán a legfinomabb

Folytontermő fajták: Az utóbbi években egyre elterjedtebbek, egyre többen választják ezeket a fajtákat. Ezt bizonyára a nemesítő cégek is érzékelik, ezért jelennek meg folyamatosan újabb és újabb fajták. Természetesen ne gondoljuk, hogy a folytontermők januártól decemberig hozzák az ízletes bogyóikat. Úgy május végétől kezdenek teremni, s ha kis szerencsénk van, akkor a fagyokig teremnek. Nem teljesen állandóan, hanem teremnek, utána eltelik néhány hét, míg a következő termések kifejlődnek, majd ezek is beérnek, és így tovább. Természetesen nemcsak szerencse kell hozzá, hanem odafigyelés, törődés is. Ha szükséges meg kell permetezni, s tápoldatozni folyamatosan kell őket, de ez így természetes. Még annyit tartok szükségesnek elmondani róluk, hogy gyümölcseik valamivel kisebbek, de kárpótolja a termelőt, hogy többször kerül a nyár folyamán is friss, hazai szamóca az asztalra.

Képen: Senga Sengana - régi bevált klasszikus

Néhány ismertebb fajta: Selva, Ostara, Diamante, Aromas, Malga. A Diamante közöttük a legnagyobb gyümölcsöt hozó fajta, az Aromas – ahogy a neve is mutatja – talán a legízletesebb. A Malga tudomásom szerint most először van Szlovákiában, ez egy új olasz nemesítés.

Folytontermő csöngő fajták: Tájainkon egy ilyen fajta ismert, s nem mindig lehet beszerezni. Ez a francia nemesítésű Mara de Bois. Nagyon finom, aromás, közepes méretű termései vannak. Balkonládába, vagy lógó ámpolnába kell ültetni, hogy hajtásai lecsünghessenek. Így aztán nemcsak ízletes termést hoz, de díszíti is a teraszt, erkélyt.

Nagygyümölcsű fajták: Valójában ezek a klasszikus eprek. Gyönyörű, pompás nagy gyümölcseik vannak, melyek azon kívül, hogy rendkívül dekoratívak még nagyon finomak is. Megkülönböztetünk korai, félkorai és kései fajtákat. Epernél a „korai” azt jelenti, hogy május közepén – végén érik. A félkorai fajták június elején – közepén érnek, a késeiek pedig június vége felé. Természetesen ezek a terminusok csak tájékoztató jellegűek, az érést nagyban befolyásolja az időjárás, s a termőterület fekvése is. Korai fajtákat hajtatva, fólia alatt is termelhetünk, s termelik is. A koraiakat „megsürgethetjük” ha fehér fátyollal takarjuk – ez 7 – 14 nappal is előbbre hozhatja a szüretet.

A nagygyümölcsű epreket is ültethetjük a fajtákat szépen összeválogatva úgy, hogy május elejétől – közepétől június legvégéig tudjon a családunk friss epret csemegézni.

Képen: Florence

Ismertebb korai fajták a Honeoye, Clery, Elvíra, Rumba, Elsanta. Középkoraiak: Korona, Karmen, Senga Sengana, Sonáta. Kései fajták közül ismertebbek a Florence, Symphony, Cristina® (egy vadonatúj, ígéretes olasz nemesítés).

Képen: Cristina - nagyon nagy gyümölcsű, bő hozamú

Állítsanak össze egy kis „házi” ültetési tervet, s a kánikulák elmúltával már telepíthetik is a szamócát!

Angyal József (agrocentrum.sk)