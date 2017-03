Miniszterek Párkányban: új Nánai út és körforgalom; szigorú szakmai elbírálás a hulladékerőművekre

A nagy tiltakozást kiváltó hulladékerőművek ügye, a Nánai út rekonstrukciója, és az új körforgalom kiépítése is szóba került azon a párkányi fórumon, ahol Sólymos László környezetvédelmi miniszter és Érsek Árpád közlekedési miniszter találkozott csütörtök este a lakossággal.

Sólymos László a fórumot megelőző sajtótájékoztatón közölte, hogy a hulladékerőműveket telepíteni szándékozó cégek ügyében nemzetközi környezetvédelmi hatástanulmány készül, melyben a lakosság véleményét és Párkány képviselő-testületének elutasító álláspontját is figyelembe veszik.

„Azt le szeretném szögezni, hogy nem ez az engedélyeztetés. Az engedélyeztetést a kerületi ill. a járási hivatal adja majd ki, és természetesen ebben benne lesz minden. Ez még egy hosszú folyamat, mint mondtam, több hónapos, és aztán meglátjuk, hogy ezzel a beruházással mi lesz“ – közölte a miniszter.

Sólymos hozzátette, hogy a médiában megjelentekkel ellentétben végképp nem klasszikus szemétégetőkről van szó, és mindkét cég esetében ez még csak a véleményeztetési folyamat, amelyben természetesen a magyarországi tárca, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés és Esztergom város véleménye is számít, - a felsoroltak már jelezték a minisztériumnál érintettségüket. Sólymos László azt is elmondta, hogy mindkét cég ügye az asztalára került, mindkét cégtől a legszigorúbb és az EU környezetvédelmi szabályainak megfelelő paraméterek teljesítését kérik, továbbá egyéb műszaki, technológiai előírások betartását is. A miniszter arról is tájékoztatott, hogy a Vašo Invest cég még három éve jóváhagyott befektetői szándéka sem érvényes – őket is új véleményeztetési eljárásra kötelezték.

Ha minden feltételt teljesítenek, akkor csak ezek után, és az összes érintett fél bevonásával kerülhet sor a hatástanulmányok elkészítésére és ezeknek, ill. a minisztérium véleményének alapján dönt majd végső soron a járási hivatal. A környezetvédelmi hatástanulmány leghamarább fél év múlva várható, és ez sem jelenti majd azt, hogy bármelyik cég is létesíthet hulladékerőművet Párkányban. Ugyanis a hatástanulmány újabb feltételeket és feladatokat ró majd a cégekre. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hulladékerőművek esetében kizárólag szakmai alapon és szigorú kritériumok szerint foglal majd álláspontot a tárca a járási és kerületi hivatal felé.

A környezetvédelmi miniszter a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy Párkány új árvízvédelmi vonalát és a gátat tovább erősítik, a leendő beruházás tervezett költsége mintegy ötmillió euró. A kivitelezés több szakaszban valósul meg. A projekt kész, ha minden a tervek szerint alakul, akkor már jövőre kezdenék a munkálatokat.

Érsek Árpád közlekedési miniszter a párkányi sajtótájékoztatón bejelentette, hogy lehetőség szerint az állam még idén elkezdené a Nánai út teljes felújítását és egy új körforgalom kiépítését, (mintegy 2 millió euró értékben – a szerk. megj.), de a beruházás összköltsége az induló közbeszerzéstől is függ.

„A végső árat mindig a nyilvános közbeszerzés mutatja meg. Vannak előzetes számításaink, de ha jó a közbeszerzés, akkor remélem, alacsonyabb is lehet a végösszeg, mi erre törekszünk” – jelentette ki a közlekedési miniszter.

A közlekedési miniszter megerősítette, hogy jelenleg a közbeszerzés előkészítése zajlik, becslése szerint, ha minden a tervek szerint alakul, akkor leghamarább már idén ősszel elkezdenék a kivitelezést, de legkésőbb jövő tavasszal.

A nánai úti beruházás tehát mindenképp megvalósul, a hulladékerőművek esetében pedig a környezeti hatástanulmány leghamarább fél év múlva várható.

A lakossági fórumon elhangzottakról, valamint az MKP helyi alapszervezetének és frakciójának sajtótájékoztatójáról külön cikkben számolunk majd be.



-buch-