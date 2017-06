Mint egy gázkamrában, olyan a helyzet Ollétejeden

A Dunaszerdahelyhez tartozó, de különálló településrész lakosai csütörtökön este gyűlést tartottak a helyi kultúrház épületénél, melyen több tucatnyian megjelentek. Eljött Rigó Konrád kulturális államtitkár is, aki Dunaszerdahelyen él, továbbá három városi képviselő, Bachman László, Herceg Andrea és Vangel Ferenc.

„Az utóbbi két évben változás nem volt, csak ígéret”

– vezette fel a fórumot Ollé Lajos, a lakógyűlés egyik kezdeményezője, aki a minap járt a városházán is, ahol a polgármester és a képviselők előtt is hangot adott undorának.

Fotók: Cséfalvay András

Elmondta a gyűlésen, hogy a közelmúltban is több alkalommal felvette a kapcsolatot a Farkas család tagjaival, akiknek tulajdonába tartozik az Ollétejed és Nyékvárkony között lévő gumiégetőt működtető Dron Industries társaság, de csak azt hajtogatják, hogy bírják még ki egy kicsit.

„Egy héttel ezelőtt, amikor jött a nagy gázszag, felhívtam Farkas Lászlót személyesen, és azt mondta, bírjuk ki még egy kicsit, (jún.) 30-án leállnak, jön egy alkatrész, megoldják a problémát. Én erre azt mondtam, hogy ezt most állítsátok le!”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy nem történt semmi, sőt, a gázszag aznap még intenzívebb lett.

Az elmúlt napokban, amikor már a Facebookon is számos ollétejedi lakos nyilvánítja ki dühét és haragját, amiért nem változik semmi, állítólag ismét érkezett egy telefon a cég egyik képviselőjétől, és azzal fenyegetőztek, hogy ha nem veszik le a telephelyről készült fotókat és posztokat, tönkre teszik őket.

Többen arról számoltak be, hogy a gázszagtól hányingerük van, émelyegnek, fáj a fejük. Mindegy milyen meleg van bent, csak bezárkózva lehet kibírni, ami véleményük szerint tarthatatlan.

„Napról napra, hétről hétre nem fogjuk tudni megcsinálni, hogy bezárjuk az ajtót” – folytatta Ollé Lajos.

Rigó Konrád beszámolt arról, hogy beszélt Solymos László környezetvédelmi miniszterrel, és megtudta, hogy a cég 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban is büntetést kapott a környezetvédelmi felügyelettől. 2015-ben ugyan mindent rendben találtak, de mint mondta, „ez nem jelenti azt, hogy minden rendben is van”.

A lakosok hamarosan aláírásgyűjtésbe kezdenek, ezt szorgalmazták a jelenlévő képviselők és az államtitkár is. Rigó kijelentette, a lehető legtöbb embert be kell vonni a kezdeményezésbe. Ollé Mónika, a gyűlés egyik szervezője ehhez hozzáfűzte, hogy nemcsak Dunaszerdahelyről, de több környező faluból is támogatják őket. A lakosok is azt kérik, aki teheti, támogassa őket.

„A hivatalos procedúra, amit végig kell járnunk, semmi ahhoz képest, hogy mi itt minden nap szívjuk a gázt” – hangsúlyozta Ollé Lajos.

Egy másik helyi lakos, Farkas Zoltán kifejtette, hogy rendelkezésükre állnak olyan hivatalos iratok, melyek igazolják, hogy az üzem nem teljesíti minden kötelességét, és megsérti a működési engedélyét. Felmerült az is, hogy a cég nem célszerűen használta fel a megítélt EU-s támogatást.

Bachman László azt ajánlotta, hogy kérjenek fel egy laboratóriumot, és vizsgálják ki azokat az anyagokat, amelyek ellepik némely ollétejedi ház tetejét, ezzel ténylegesen igazolhatnák a légszennyezést. Herceg Andrea pedig az ollétejediek érdekérvényesítésének erősítése céljából azt tanácsolta, hozzanak létre egy polgári társulást. Hasonlóképp cselekedtek korábban például a sikabonyiak is.

Mint azt Rigó Konrád összefoglalta, az ollétejedi gyűlés alapján három irányból közelíthetnek az ügy megoldása felé. Az egyik a lakossági petíció, a másik a tetőkről begyűjtött anyagok laborvizsgálata, a harmadik pedig a cég által felhasznált EU-s vagy állami források felhasználásának leellenőrzése.

Megszólítottuk Farkas Lászlót, a Dron Industries ügyvezetőjét, aki elmondta, most nem, de a jövő héten nyilatkoznak a témával kapcsolatban.

Annyit elárult, hogy azok az időszakok, amikor erősebben érezni a szagot, a hőséggel függenek össze minden évben, de ezt nem kívánta részletezni, viszont hozzátette, keresik a megoldást. Megerősítette, hogy a feldolgozó cég üzemi szabadsággal összekötött revíziós karbantartás céljából mintegy két hétre leáll.

A Dron Industries s.r.o. 2008 óta működtet üzemet az II/507-es út mellett. Az épít­ke­zé­si en­ge­délyt a du­na­szer­da­he­lyi vá­ro­si hi­va­tal il­le­té­kes osz­tá­lya ad­ta ki, mi­u­tán a pro­jekt még a Mik­lós Lász­ló (MKP) ve­zet­te mi­nisz­té­ri­um­tól 2005-ben zöld utat ka­pott. A gazdasági minisztérium 53 millió koronával, azaz 1,76 millió euróval támogatta a megvalósítását. A cégről és a lakosok várásházán történt felszólalásáról ITT írtunk bővebben.

(SzT)